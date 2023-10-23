Ulusal ve uluslararası medya kitlelerinzihnini bu soruya kilitledi...Emekli askerler konuşuyor; akademisyenler konuşuyor, bölgeyi bildiği iddia edilen gazeteciler konuşuyor...ayrıntılarıyla anlatılıyor...Oysa bu madalyonun arka yüzü çok sıkıntılı...Dehşet çoktan geldi...Bebekler katlediliyor, farkında mısınız?

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Sosyal medyada davar.İsrail meftunu olduklarını açık açık söylemek yerine arkadan dolanıp kafaları karıştırarak İsraillileri hoş göstermeye çalışıyorlar.Filistin'deki katliamlara karşılar ama Filistinlilere de karşılar mesela...Netanyahu'ya karşılar ama İsrail demokrasisine (!) hayranlar...ABD'nin Ortadoğu politikasına karşı gibiler ama faturasını "aptal ve beceriksiz" buldukları Arap yönetimlerine kesiyorlar.

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Neymiş?Tel Aviv'de insanlar "" diye bağırarak sokaklaraçıkmışlar...Bizim uyanıklar da, "bakınız, bu halkın günahını alıyorsunuz, nasıl da demokratlar ve şiddete karşılar" diye sosyal medya mesajları döktürdüler...Tabii, Tel Aviv'de toplananların İsrail'in soykırımcı şiddetine değil, çocuklarının Hamas'ın elinde esir olmasını hiç önemsemeyen Netanyahu'ya isyan ettiklerini takipçilerinden sakladılar.

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Şimdiki sözüm de dostlara...

Bugüne kadar derme çatma bilgilerle ve peşin yargılarla idare edebiliyordunuz.

Şimdi o devir kapanıyor; toparlanın arkadaşlar!

Ders çalışır gibi çalışın şu Filistin meselesini...

Bildiğinizi sanıp da bilmediğiniz çok şey var.

Yoksa gevşek profesörleriyle, yavşak Youtube fenomenleriyle, sözde milliyetçi lafazanlarıyla, ürkek ekonomistleriyle bütün uyanıklar üzerinize çullanıp mazlumlar için çarpan kalbinizi durdurmaya çalışacaklar.

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NOT DEFTERİ



Bir entelektüelin dinleyicilerini mutlu etmesi diye bir şey söz konusu olamaz; işin özü sıkıntı verici, aykırı, hatta keyif kaçırıcı olmaktır. ( EDWARD SAID / Entelektüel )