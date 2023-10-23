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HAŞMET BABAOĞLU
Uyanıklara dikkat!

Uyanıklara dikkat!

23.10.2023, Pazartesi
"İsrail'in kara harekatı ne zaman başlayacak?"
Ulusal ve uluslararası medya kitlelerin zihnini bu soruya kilitledi...
Emekli askerler konuşuyor; akademisyenler konuşuyor, bölgeyi bildiği iddia edilen gazeteciler konuşuyor...
Kara harekatı olursa, nasıl bir dehşet yaşanacağı ayrıntılarıyla anlatılıyor...
Oysa bu madalyonun arka yüzü çok sıkıntılı...
Günlerdir Gazze'deki insanların yaşadıkları dehşet değil mi?
Dehşet çoktan geldi...
Bebekler katlediliyor, farkında mısınız?

***

Sosyal medyada da uyanıklar var.
İsrail meftunu olduklarını açık açık söylemek yerine arkadan dolanıp kafaları karıştırarak İsraillileri hoş göstermeye çalışıyorlar.
Bir tür "beyazlar" dayanışması...
Filistin'deki katliamlara karşılar ama Filistinlilere de karşılar mesela...
Netanyahu'ya karşılar ama İsrail demokrasisine (!) hayranlar...
ABD'nin Ortadoğu politikasına karşı gibiler ama faturasını "aptal ve beceriksiz" buldukları Arap yönetimlerine kesiyorlar.

***

Neymiş?
Tel Aviv'de insanlar "Katil Netanyahu" diye bağırarak sokaklara çıkmışlar...
Bizim uyanıklar da, "bakınız, bu halkın günahını alıyorsunuz, nasıl da demokratlar ve şiddete karşılar" diye sosyal medya mesajları döktürdüler...
Tabii, Tel Aviv'de toplananların İsrail'in soykırımcı şiddetine değil, çocuklarının Hamas'ın elinde esir olmasını hiç önemsemeyen Netanyahu'ya isyan ettiklerini takipçilerinden sakladılar.
Dün onların bu mesajları yazdıkları saatlerde İsrail uçakları Gazze'de yersiz yurtsuz ailelerin barındığı BM'nin kontrolündeki okul binasını bombaladılar.

***

Şimdiki sözüm de dostlara...
Bugüne kadar derme çatma bilgilerle ve peşin yargılarla idare edebiliyordunuz.
Şimdi o devir kapanıyor; toparlanın arkadaşlar!
Ders çalışır gibi çalışın şu Filistin meselesini...
Bildiğinizi sanıp da bilmediğiniz çok şey var.
Yoksa gevşek profesörleriyle, yavşak Youtube fenomenleriyle, sözde milliyetçi lafazanlarıyla, ürkek ekonomistleriyle bütün uyanıklar üzerinize çullanıp mazlumlar için çarpan kalbinizi durdurmaya çalışacaklar.

***

NOT DEFTERİ

Bir entelektüelin dinleyicilerini mutlu etmesi diye bir şey söz konusu olamaz; işin özü sıkıntı verici, aykırı, hatta keyif kaçırıcı olmaktır. ( EDWARD SAID / Entelektüel )

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