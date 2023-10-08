"Çarşıda ve mabetlerimizde" diye cevap verirdi eskiler...Eskiler dedim diye, yanlış anlaşılmasın.binlerce yıl boyunca şu yeryüzündeyaşamış, her kültürden hangi insanvarsa, onları kastediyorum...Şimdi nerede toplanıyoruz peki?Alışveriş merkezleri (ki yaşam merkezleri deniyor artık), spor ve gösteri alanları, vd.Bizi bir araya getiren en güçlü bağşimdi..."E çarşı da aynı şey değil mi?" diyecek zıpırlara laf yetiştiremem; içinden çekiç sesleri gelen, çay muhabbetleriyle pazarlıkların birbirine karıştığı çarşılar o kadar azaldı ki, bilmiyorlar...

***

Bu pazar yinebahsetmek istiyordum...Onun "Önümde, açık kollarıyla Boğaz/ Çengelköy'den aktarma Rumelihisarı/ İstanbul, İstanbul'um benim" diye anlattığı şehirden dem vurmak istiyordum.İnsan eliyle global birtesis edilirken...TV ekranlarından akan haberlere bakarken...sakin şiirlerden,hayata sevinçle bakan şairlerdenkonu açmak zor.

***

Tam klavye başına oturdum ki, cep telefonuma biri bir alışveriş merkezinden, diğeri online alışveriş sitesinden iki mesaj geldi...Neye mi?Aklıma ister istemez İngiliz yazar'ın (1930-2009) bizdeadıyla yayınlanan "Kingdom Come" adlı eseri düştü.Roman bir kasabanın alışveriş merkezinde öldürülen babasının cenazesine giden oğlunun olup bitenlerden şüphelenmesiyle başlar.Durmaksızın alışveriş yapan insanlar, uğursuz bir gerçeğin öteki yüzüdür sanki...der Ballard.Sürekli inip çıkan yürüyen merdivenler, binanın her yanındaki ekranlar...Yüzlerdeki hoşnutluk, bitmeyen hareketlilik aldatıcıdır.Hepsi bir türgörür.

***

Romandan şu cümle hep ürpertir beni..., diyorum.Polis çağırmak istiyorlar,muhasebecilerine mesaj bırakıyorlar. Kendilerini değersiz hissediyorlar, günah işlediklerine inanıyorlar.hemen koşup bir şey satın almalarıgerekiyor."