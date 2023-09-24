Akşam, üzerimize koyu lacivert şalını atmış.Edremit Körfezi'nin durgun suları yavaş yavaş aydınlanıyor.Bir süre sonra güneye doğru döneceğiz; şimdi kızıl bir çölü andıran ay sararıp dev bir feneri andıracak; ardımızda kalan körfeze yakamozlar düşecek...Ara ara camları indiripdinliyorum.Ne çok seviyorum bu sesi!Yol üzeri satıcılar floresanlı tabelalara geçiş yapmışlar; zeytinyağı, sabun, höşmerim yazıları mavili, morlu tabelalarla gözümü alıyor.Teybe'nin kasetini sürüyorum. Doğru bir seçim mi bilmiyorum, torpido gözüne elimi uzattım, elime bu kaset geldi.Yüzünü Akdeniz'e, sırtını Sahra'ya vermiş yanık ezgiler...Ama dinledikçeaçmaya başlıyor.

***

eylülünde yazmışım bunları...Not defterlerinin cilveleri işte!Son zamanlarda'u mezarında ters döndürecek rastlaşmalar, şaşırtıcı tevafuklar yaşıyorum.Nasıl mı?Bu sabah dertlendim mesela...Ayvalık, Edremit, Küçükkuyu taraflarına hiç uğramadan geçti koca bir yaz...Sonra akşamına çekmecemdeki dosyada yukarıdaki satırlarla karşılaştım.

***

Eskiden her eylülde geçip gitmiş yaz boyunca yaşadıklarımı bir daha elden geçirirdim.Zihnime kazıdığım yol manzaralarını...Hazirandan ağustosa rüzgâr gibi geçen tanışıklıkları...elbette aşkı andıran fakatson sabaha kalmadan solan heyecanları...Bak şimdi! Nereden geldi aklıma!'nin "Her Gece Bodrum" romanındaki şu sözler ne kadar doğruydu: "Otellerden, pansiyonlardan ayrılırken hep bir şey unuttum sanırdı. Tekrar tekrar dönüp bakardı odaya.

***

Hepsi geride kaldı.Ben değiştim.Amada artık hatıralarımdaki Ayvalık değil.de beni kendine tutkuyla bağlayanruhunu hızla kaybediyor.Hepsinde bir Alaçatı hızı...Çünkübir kesim var...Yollar mı? Çok çabuk bitiyorlar artık.Lakin doğruya doğru...