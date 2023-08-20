Ün, hayranlık ve turizm... Berbat bir karışım!

20. yüzyıl Amerikan edebiyatının en serüvenci ve en ünlü yazarı Ernest Hemingway'in şu sözünü bilir misiniz?

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Niye Hemingway'in bu sözünü hatırladım?Uzun yıllar önce izleyip öfkelendiğim BBC yapımıinternet ortamında karşıma çıktı da ondan...Yazarın Florida'da 12 yıl yaşadığı ve şimdi müze olan eve gidip çekimler yapılmış.Hemingway çok kedili bir adamdı malum, müze-evin bahçesi hâlâ kedilerle dolu; kalabalık bir ziyaretçi topluluğu coşku içinde evi geziyordu.Lakin kameralar evin yakınlarındaki adını da Hemingway'in koyduğu'a gidince işler değişti.

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Bar bir tür para basma makinesine çevrilmiş...orada toplanmış, yazarınhayatını taklit ederek bütün hatıralarıtüketmeye çalışıyorlar.Kameralar duvara asılmış "ızgaralar" menüsüne odaklanıyor mesela...Şöyle yazıyor:Güya İspanya İç Savaşı'nı anlatan"Çanlar Kimin İçin Çalıyor" romanınaatıfta bulunmuşlar.Kokteyller menüsündevar, düşünebiliyormusunuz?Hemingway'in fotoğrafının hemen yanındayazıyor; pes doğrusu!Çok gülünç ve çok acıklı!

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Yeri gelmişken vurgulayayım...Hemingway hiç benim yazarım olmamıştır; hayatı yazdıklarından daha kıpırtılı, daha düşündürücü ve çekici gelmiştir bana...Sevdiğim tek anlatısıdır.Bir de hatırlıyorum da, on iki yaşlarımdaydım, minicik boyutlunı bulmuştum annemin kitaplığında, onu ara ara cebime koyar, yürüyüşe çıkardım.

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Gelelim belgeselin son bölümüne...Florida'da bir lokalde yapılanyarışmasıgösteriliyor.Saçı sakalı Hemingway'in 50'li yaşlarını andıran adamlar tepinip duruyorlardı; "En seksi, en iyi Hemingway taklidi benim" diye...Kimdi yahu gerçekte Hemingway?Bunu orada anlamak imkânsız...