Birkaç uzaylı filmi var ki, diğerlerinden derin biçimde ayrılır.Bunlardan biri de Denis Villeneuve'nin yönettiği 2016 yapımıfilmidir.Uzaylılardan çok söz etmeye başladık ya, oturdum, filmin giriş bölümlerini bir daha izledim.Neden?ÇünküO yüzden de yeryüzünün 12 noktasına garip uzay gemilerinin geldiğini üniversitedeki dersleri dekanlık tarafından iptal edilince öğrenir. Dışarı çıkar, herkes telaş içindedir. Annesi telaş içinde arar o sırada...Konuşma şöyledir:Lakin bu kez kanalın verdiği haberdoğrudur; fazlası vardır ama eksiği yoktur.

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Öyle bir şey olsa şimdi.Haberi hızla verip CHP tartışmalarına dönerler mi?

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Geçen gün karşıma çıkan bir ifade beni aldı götürdü:

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Başka hiçbir mevsimin akşamları öyle sereserpe güzel ve sevinçle dolu değildir.Biliyorum, aklınıza hemen güneş, kum, deniz, tatil falan geliyor. Oysa insanlık tarihinde çok taze bir tanışlık bütün bunlar.Tatil dediğiniz, 150 yıllık bir hikâye...FakatBirden üşümeye başlayacaksınız; hafif bir serinlik, bir hırka ihtiyacı...Yani önümüzdeki şu birkaç akşamın kıymetini bilin!

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Wall Street Journal'ın haberi ilginç.Ukrayna, Romanya üzerinden içine Türkiye'yi de alan yeni bir tahıl koridoru oluşturmaya hazırlanıyormuş...Yeni koridorun korunması ABD'ye verilecekmiş...Aman sakın!Karadeniz'e dışarıdan askeri güçler girmemeli!

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Dünkü yazımda pandemi sırasında kitleler üzerinde uygulanansıralarken bir noktayı atlamışım...Daha doğrusu, içim istememiş yazmayı ama yazmam gerek.Biraz direnenleri, "N'oluyoruz yahu?" demeye kalkanları; kitle önünde "cahiller" olarakFenaydı, unutulmaz!