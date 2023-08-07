"Artık başlangıçlara ve sonlara inandığımdan emin değilim. Fakat hayatımızın hikayesini belirleyen günler var. Tıpkıgün gibi..."( Geliş ) filminin kahramanı, dilbilimci Louise Banks böyle diyordu.Filmi izleyenler hatırlar...Hani TV izlemeyen, güncel haberleri umursamayan bilim insanı Banks okulda acil durum alarmı çalıp üniversite yönetimi birdenbire dersleri iptal edince, merak eder ve bir haber kanalını açar...Ve o zaman öğrenir ki,, ortalık karışmış, kitleler paniğekapılmıştır...( 12 Ay, 12 havari, 12 kabile, 12 imam ve diğerleri gibi bir "12 yer" mi? Neyse şimdi konumuz sayıların işaret değeri değil, karıştırmayalım!)

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Gelelim gerçek hayata...Ve giderek sıklığı en üst düzeyde artan" haberlerine...Ne oluyor?Gelmelerine az mı kaldı?Yoksa "" mi desem?Öyle ya artık geniş kitleleri inandırmak ve bu yolla "hiza"ya sokmak mümkün...Bu yöntem dünyanın hegemon güçlerince pandemi boyunca test edildi, onaylandı.Ha şu soru da yabana atılmamalı...( Unidentified Flying Object / Kimliği Belirlenemeyen Uçan Cisim )

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1950'lerde, yanidönemdeABD'nin Batı sahilinde yaşayanlarsürekli UFO gözlemlemeye başlamış veuzaylı istilasından korku kitleselleşmişti.Anlatılan uzaylılar "andırıyordu.Soğuk Savaş bitti; dünya kutupsuzlaşmaya doğru ilerlerken UFO ve "beni uzaylılar kaçırdı" iddiları sönüverdi.Şimdi yeniden başladıysa veda"Evet, böyle bir gerçek" var demeyebaşladıysa, orada durmak gerek...

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Düşman uzaylılar istilaya gelirse, ne olur?

Yani öyle bir hava yaratılırsa...

Küreselci oligarşinin büyük projesi "tek dünya yönetimi" acilen devreye sokulur mu?

Hadi düşünelim...

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AYNA



Kural: On katıysan kuşat, beş katıysan saldır, bir katıysan dağıt, denksen hakkından gelebil, azsan çekil, zayıfsan kapışmaktan kaçın. SUN Zİ