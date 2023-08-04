04 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu Böyle anlayamayız
HAŞMET BABAOĞLU
Böyle anlayamayız

Böyle anlayamayız

04.08.2023, Cuma
Günlerce TV'lerde Wagner isya şöyle, Prigojin böyle diye konuşanlar...
Wagner'in acımasızca cezalandırılacağını detaylarıyla anlatan uzman(!) yorumcular...
İsyancıların başı Prigojin birdenbire Rusya-Afrika zirvesinde ortaya çıkıp poz verince şaşkınlıktan küçük dillerini yutacak gibi oldular...
Üstüne Kremlin bir de açıklama yaptı: "Putin, zaten isyandan beş gün sonra Moskova'da Prigojin ve 25 Wagner komutanıyla bir araya gelmişti." Kendime de ara ara söyleniyorum:
"Çık bakalım, işin içinden çıkabilirsen!" Yahu Putin olayı "vatana ihanet" olarak değerlendirmemiş miydi?
"Ülkeyi sırtından bıçaklıyorsunuz" dememiş miydi?

***

Geçen yüzyılın başlarına benziyor birçok şey...
Aydınları Fransızca konuşmayı seviyor diye Rusya'yı bir Batı ülkesi sanan Avrupalılar, 1905-1917 sürecinde olup bitenlere akıl erdirememişlerdi.
Doğu Avrupa topraklarının ruhunun "doğulu" olduğu unutulur hep...
Nihayetinde haber kaynaklarımız da geçmişte Yeltsin'in yavşaklıklarına ayılıp bayılan Batı medyası değil mi?
İşte o yüzden...
Prigojin'in, geçmişte Devlet Başkanı Putin'in aşçısı olduğunu bir istihbaratçı havasında defalarca yazıp çiziyoruz da, Putin "Gel bakayım sen buraya!" dediğinde, ayık kafalı bir Prigojin'in nasıl hizaya girebileceğini kestiremiyoruz.
Kremlin'in ilk şaşkınlıktan sonra toparlanıp rejimin zeminini pekiştirebileceği ihtimalini hiç hesaba katmıyoruz.

***

Kendi tarihimize dönüp bakarsak...
31 Mart Vakası ve Hareket Ordusu olayını hâlâ hakkıyla kavramış değiliz.
Hareket Ordusu'nun komutanlarını biliyoruz ama askerlerinin Bulgar ve Makedon çetecilerden oluştuğunu bilmemizi resmi tarih istemiyor.
Neden henüz işin başlarında Mustafa Kemal ile İttihatçıların arasına mesafe girdiğini mesela bilen kaç kişi?
Saray, Balkan çetecileriyle onlara komuta eden subayları ayırt etmeyi beceremeyince işlerin tamamen sarpa sardığını ve 1909'un Osmanlı için kalıcı bir faciaya dönüştüğü gerçeğini masaya yatırmış değiliz.
Eh, bunları hâlâ anlamaya yanaşmamışken...
Putin'in şimdi yaptığı manevrayı nasıl anlayacağız?

***


NOT DEFTERİ
"Bizi anlasınlar!" diye bakıyoruz gözlerine... "Anlarlarsa, üstümüzden atarız bu yorgunluğu, güven gelir içimize belki..." diyoruz. (KEMAL TAHİR / Yorgun Savaşçı)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Nasıl anlatsak bilemiyorum ki! 03.08.2023 Perşembe
Büyük savaş patladığında 01.08.2023 Salı
Özlüyorum 30.07.2023 Pazar
Haftanın Notları: Görecek, göreceksin... 29.07.2023 Cumartesi
Ne yaptık biz kendimize! 28.07.2023 Cuma
Gerçekler de yanıyor! 27.07.2023 Perşembe
Eyvah, yoksa?.. 25.07.2023 Salı
Karadeniz sakin kalmalı! 24.07.2023 Pazartesi
Geç kalmak 23.07.2023 Pazar
Haftanın notları: Korkma! Korkarsan... 22.07.2023 Cumartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA