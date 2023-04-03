Yıllardır anlata anlata dilimde tüy bitti...Böyle giderse sömürgecilik tarihini de bizzat sömürgeciler tasfiye edecek diye...Çok yazdım...Böyle giderse, kapitalizmi dönüştürüp ona "yeni sosyal adalet düzeni" biçimini deverecek diye...Ve maalesef gidiş öyle...Geniş kitleler bölgesel savaşlar, politik çatışmalar, diplomatik çekişmelerle oyalanıyor...

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Bilmem şu haber dikkatiniz çekti mi?"Vatikan, 15. yüzyıldan itibaren Avrupalı sömürgeci güçlerin keşfettikleriŞaşırmadım,eninde sonunda bu ittifakın gereğini yerine getirecekti.Zamanın papaları sömürgecilerin yerli halklara uyguladıkları eziyetleri ve "yeni" topraklar üzerindeki talanı çıkardıkları buyruklarla kutsamışlardı." dedikleri buydu.500 yıl sonra, şimdi, "bu doktrin hiçbir zaman Katolik inancını yansıtmıyordu" diyor Vatikan...Ellerini yıkayıp defteri kapatacaklar.Üç yıl önce Papa Francesco, bütün tarihi bir çırpıda silip "Fratelli Tutti" ( Hepimiz kardeşiz) çağını açmamış mıydı?..

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Pandemi başladığında geniş kitleler korkutulmuş, virüse odaklanmış ve kendilerini evlerine kapatmış otururken...Birçok ülkede birileri sokağa çıkarılmış ve onlarayıktırılmıştı.Bir yıl sonra da Avrupa'da birçok ülke orta öğrenim müfredatından "keşifler tarihi"ni çıkardı, yerine "sömürgecilik tarihi"ni koydu.Hiç başka gerekçelere takılmayın;da işte bu çerçevede atılmış bir adım.

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Küreselcilerin Yeni Dünya Düzeni tasarımı için geçmiş tarih tasfiye ediliyor, farkında bile değiliz.

Yazık ki, biz hala keşifler diye öğretiyoruz!..

Hala çocuklarımız Batı'nı zenginliğinin nasıl bir ahlaksız talan üzerine kurulu olduğunu doğru düzgün öğrenemiyorlar!..

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NOT DEFTERİ



Hatırlanan geçmiş, zamandan yoksundur. Bir aşkı, bir kitabı yeni baştan okur gibi ya da bir filmi baştan seyreder gibi yeniden yaşayamazsın. (M. KUNDERA / Bilmemek)