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Haberler Haşmet Babaoğlu Ellerini yıkayıp temizleyecekler mi?
HAŞMET BABAOĞLU
Ellerini yıkayıp temizleyecekler mi?

Ellerini yıkayıp temizleyecekler mi?

03.04.2023, Pazartesi
Yıllardır anlata anlata dilimde tüy bitti...
Böyle giderse sömürgecilik tarihini de bizzat sömürgeciler tasfiye edecek diye...
Çok yazdım...
Böyle giderse, kapitalizmi dönüştürüp ona "yeni sosyal adalet düzeni" biçimini de global kapitalist oligarşi verecek diye...
Ve maalesef gidiş öyle...
"Sade insan" köşesine sıkıştırılmış...
Müslümanlar birbirini yiyor...
Geniş kitleler bölgesel savaşlar, politik çatışmalar, diplomatik çekişmelerle oyalanıyor...
Onlar ise planlarını tıkır tıkır yürütüyor.

***

Bilmem şu haber dikkatiniz çekti mi?
"Vatikan, 15. yüzyıldan itibaren Avrupalı sömürgeci güçlerin keşfettikleri 'yeni' toprakları yerli halklardan zorla almasında referans olarak kullanılan 'keşif doktrini'ni resmen reddetti."
Şaşırmadım, küreselcilerin sevgili müttefiki Vatikan eninde sonunda bu ittifakın gereğini yerine getirecekti.
Zamanın papaları sömürgecilerin yerli halklara uyguladıkları eziyetleri ve "yeni" topraklar üzerindeki talanı çıkardıkları buyruklarla kutsamışlardı.
"Keşif Doktrini" dedikleri buydu.
500 yıl sonra, şimdi, "bu doktrin hiçbir zaman Katolik inancını yansıtmıyordu" diyor Vatikan...
Ellerini yıkayıp defteri kapatacaklar.
Üç yıl önce Papa Francesco, bütün tarihi bir çırpıda silip "Fratelli Tutti" ( Hepimiz kardeşiz) çağını açmamış mıydı?..

***

Pandemi başladığında geniş kitleler korkutulmuş, virüse odaklanmış ve kendilerini evlerine kapatmış otururken...
Birçok ülkede birileri sokağa çıkarılmış ve onlara tanınmış sömürgeci şahsiyetlerin heykelleri yıktırılmıştı.
Bir yıl sonra da Avrupa'da birçok ülke orta öğrenim müfredatından "keşifler tarihi"ni çıkardı, yerine "sömürgecilik tarihi"ni koydu.
Hiç başka gerekçelere takılmayın; Vatikan'ın kararı da işte bu çerçevede atılmış bir adım.

***

Küreselcilerin Yeni Dünya Düzeni tasarımı için geçmiş tarih tasfiye ediliyor, farkında bile değiliz.
Yazık ki, biz hala keşifler diye öğretiyoruz!..
Hala çocuklarımız Batı'nı zenginliğinin nasıl bir ahlaksız talan üzerine kurulu olduğunu doğru düzgün öğrenemiyorlar!..

***

NOT DEFTERİ

Hatırlanan geçmiş, zamandan yoksundur. Bir aşkı, bir kitabı yeni baştan okur gibi ya da bir filmi baştan seyreder gibi yeniden yaşayamazsın. (M. KUNDERA / Bilmemek)

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