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Haberler Haşmet Babaoğlu Sevinmeden önce sağına, soluna bir bakın!
HAŞMET BABAOĞLU
Sevinmeden önce sağına, soluna bir bakın!

Sevinmeden önce sağına, soluna bir bakın!

31.03.2023, Cuma
Yahu bir durun!
Önce adama değil, sisteme bakın...
Sonra adamın o sistemdeki yerine bakın...
Biraz olayın arkasına, önüne; sağına, soluna bakın...

***

Tamam!
Güler yüzlü bir Müslüman, İskoçya'nın yeni Başbakan'ı seçilmiş...
İçimizi tatlı bir heyecan sarmaz mı? Elbette sarar.
Hele Başbakanlık konutundaki ilk gününde aile üyelerine teravih namazı kıldırırken çekilmiş fotoğrafı da kamuoyuna açılmışsa...
Ama sormak da gerek: Ne oluyoruz yahu?

***

Peki sistem ne diyor?
Mesela bizim Batı'nın "ev zencisi" meşhur profesörümüz bile coşkuyla ayağa kalkıp tweet attı: "İskoçya'ya helal olsun... İşte gerçek demokrasi ve liyakat böyle bir şey!"
Sırf buradan bakmak bile yeter; çünkü durup düşüneceksin...
Neye liyakat?
Neden acaba?

***

Anlatayım...
İskoçya'nın el attığı her konuda epey ses getirmesiyle tanınan Başbakanı Nicola Sturgeon, geçen şubat ortasında artık çok yorulduğunu, istifa edeceğini açıklamıştı.
Onu en çok yoran konu Aralık 2022'de kabul edilen Cinsiyet Yasası'ydı.
Cinsiyet değiştirme ameliyatı yaşını 16'ya indiren ve tıbbi rapor zorunluluğunu kaldıran yasa kabul edilmiş ama İskoç Ulusal Partisi'ni fena sarsılmıştı. Dokuz milletvekili istifa etmiş, medya ayağa kalkmıştı.
Zaten Birleşik Krallık Hükümeti de, İskoç meclisinden geçen yasanın uygulanmasına onay vermedi.
Sturgeon'un yerine geçmesi muhtemel iki aday vardı: Yasayı savunan Sağlık Bakanı Hamza Yusuf, Cinsiyet Yasası'nı protesto için istifa eden Ash Reagan...
Küresel sistem ve proje açısından zurnanın zırt dediği yer burası işte!
Kimin seçileceği belliydi.

***

Bu tür gelişmeler karşısında nereye dikkat etmemiz gerektiğini anlayıp kabullenmemiz gerekiyor.
Hamza Yusuf, Başbakanlığı dindar Müslüman kimliğiyle kazandı sanıyorsanız, aldanıyorsunuz.
Geçen gün sosyal medyada Zeliha Eliaçık dostumuz başka küresel aldanışlara dikkat çekiyordu, haklıydı: "Obama zenciydi, Condoleezza Rice kadındı. Ne oldu? Siyasetin renklerle, sözde çok kültürlülükle kendini kamufle edişi bu..."

***


NOT DEFTERİ
Yalnız olduğumda insan içine çıkmak istiyorum, insan içine çıktığımda yalnız olmak istiyorum. (THOMAS BERNHARD / Sarsıntı)

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