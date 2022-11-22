Olay Karaköy-Kadıköy vapurlarının seyyar pazarlamacıları standardında dönüyor...Diye başlardı hani...Daha yakın zamanlarda olay şuna dönmüştü...Tarak için hamle yapıp bir yığın şey aldığınız yetmiyormuş gibi üstüne de ünlü bir baklavacının reklam spotunu dinliyordunuz...

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Ukrayna'yı dert mi ettiniz?Vogue kapağındaki Zelenski hokkabazlığını da yanında veriyorlar.Medya yoluyla zihninize öyle boca ediliyor ki, paketi kucağınıza verdiklerinde kendinizi pek anlamlı bir iş yapmış sayıyorsunuz.

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ciddiye mi aldınız?Hani akıllı mobil cihazlarınızda bile uygulamalar var, ölçeyim gitsin, dediniz.Modernsiniz,amaolsun, hoş duruyor, diye düşünüyorsunuz.İyi de o kadarla kalmıyor ki!Aklınız ineklerin gaz çıkarmasına da takılıyor.Karbon ayak izi manyaklarıda istiyor.Elektrikli araba güzel mesela...Ama hemen yanıbaşındaki stantlarda yapay etin de durduğunu görmemek için kör olmak gerek!Kültür, sanat işleriyle de ilgisi var elbet bu paketin...Pakete kuşkuyla baktığınız anda...konuşmanızı küçümseyen kendinden menkul şeyhler bitiverecek etrafınızda!

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Uyanın!

Bu paket program neyin nesidir?

Niye böyle bir zincirin halkaları olarak birbirlerine bağlandılar?

Sorun!

Sorgulayın!

Hiç değilse "Bize ne yapıyorlar acaba?" diye ara ara içinizden geçirin...

Yoksa halimiz harap...

Söylemiş olayım.

***

BAŞIMIZ SAĞ OLSUN



Uzun yıllar birlikte televizyon programları yaptığımız ve gazetede köşe komşusu olduğum Hıncal Uluç'un dünya hayatı sona erdi.

Allah rahmetiyle muamele etsin...

Ailesinin, sevenlerinin, dostlarının ve medya camiasının başı sağ olsun...

İlginç bir kişiliği vardı; 1990-2010 arasının en özgün gazetecilik ve televizyonculuk figürlerindendi...

Bunları konuşmak için erken...

Şimdi hüznün ve içimizden mırıldanmaların vakti.