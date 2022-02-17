Gülünecek şey olsa gülerdim, lakin konu şu...En ciddi kurumlar bilemiktarını tamolarak bilemiyormuş.Ortalama rakam 14-15 binmiş...ABD'ye göre bu silahların yüzde 90'ı Rusya'ya aitmiş.Fakat ne önemi var!Bir nükleer savaş çıktığında oluşacak zincirleme reaksiyon toptan kıyamet demek.O haldedevletler neden bu işin peşini bırakmıyor?

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Hava güneşli...Boğaz güzel mi güzel...Fakat bukleli saçlarına altın ışıltıları düşmüşkayıtsız kalamıyorlar.Tam o sırada beş altı yaşlarında bir oğlan çocuğu güvercinlerin arasına dalıveriyor.O da kararsız. Sert mi yapsın kuşlara, yoksa çömelip yakından mı baksın?Sonunda küçük kızı örnek alıp ikincisini tercih ediyor.Biri diğerini ikna ediyor: Nükleer varken olmaz. O felaketi kimse göze alamaz?

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Ne dünya ama...Nükleer savaş felaketine inanan yok.O ahmaklığı kimse yapmaz, bundan eminiz.Fakat nükleer caydırıcılık ve nükleer rekabet çok uzun zamandır dünyanın normali...Hatta geçtim bugüne kadar biriktirilmiş nükleer silah stokunu; her yıl yepyeni teknolojilerle yeni nükleer silahların envantere katıldığını okuyoruz gazetelerden...Ve demiyoruz ki...

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Kabul edin ki, bu tablo saçma sapan bir tablo...Hatta bazen bir lider çıkıyor, mesela Trump "Dünya aklını başına toplayana kadar, nükleer silahlar artırılmalı" diyor; bir başka lider, mesela Putin çıkıyor; "Yepyeni silahlarımız var, düşmanın tamamını yok etmesi iki dakikayı bulmaz" gibi laflar ediyor.

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Hah! Muhalefetin adayı kim olacak konusunu yine yazmadım ya...Marketlerin numaralarını da...Dünya bir tuhaf yer zaten.Ben de zaten şimdi çocukların yanına gideceğim.Bir çare bulmak gerek.