Şimdi dillerini nerelere koyacaklarını şaşırırlar mı acaba? Hiç utanırlar mı?Ne zaman Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'deki Kürt siyasi yapılarıyla İsrail'in bağlarından söz edilse...diye burun kıvıranlardan söz ediyorum.Ne zaman YPG'nin bölgedeki destekçisinin İsrail olduğu vurgulansa,diye yüklenen sol medyadan söz ediyorum...Ne zaman Erbil sokaklarında İsrail bayraklarıyla gösteri yapan Kürt grupları sahneye çıksa, hemen üzerini örtmeye çalışandan söz ediyorum...

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Netanyahu'nun daha yeni bıyıkları terlemeye başlayan oğlunun sosyal medya macerasını gördük.Cumhurbaşkanı'mızın "İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyorum" mesajının altına küçük Netanyahu Kürdistan bayrağı koyduğu tweet'iyle cevap vermeye kalktı.Bacaksız hızını alamadı, dün dediye tweet attı.

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Baba Netanyahu'nun 10 Ekim 2019'da yaptığı "İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki yayılmacılığını durdurmak için yardıma hazırdır" açıklamasını unutturmaya çalışan medyacıların, oğul Netanyahu'nun üç gündür sergilediği açık tavırlar karşısında söyleyecekleri bir şeyler var mıdır acaba?

Yoktur tabii ki!

Ama şüpheniz olmasın, bizim yeni kuşak sol gizliden de olsa, artık Netanyahucu kesilir!

Eski ana akım medyanın "Hürriyet" sahibi yazar çizerleri de tabii ki bu can sıkan konulara değinmeyeceklerdir.

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FUTBOLUMUZ EN ESKİ TÜRKİYE

Bu yıl TV'den de olsa futbol izlemeye geri döndüm.

Eh, futbol kitlelerin "pandemi afyonu" olup çıkmıştı ya, bu "uyku"ya yenik düşmemek imkânsız gibi bir şeydi.

Sonuçta ne oldu, derseniz...

Futbol konuşmayı, hatta düşünmeyi...

Özellikle de bizim futbolumuzla ilgilenmeyi terk ettiğim için bir kez daha sevindim.

Bir kez daha şükrettim!

Bu sezon bütün rezillikleri çırılçıplak gösterdi.

VAR'ı, şusu busu, yönetim mekanizmasıyla tam bir felaket!

Bizim futbolumuz hâlâ en ama en eski Türkiye!

Bu çok net!

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AYNA

Mürüvvetsiz eşek arısına söyle... Madem bal vermez, bir de sokmasın! ŞİRAZLI SADİ