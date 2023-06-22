Kimlik kaybı

Seçim sonrası kaynayan CHP'de taraflar mücadele verirken yapılan açıklamalar iyice şirazenin kaydığını gösteriyor. Kılıçdaroğlu "6'lı Masa yetmiyorsa 16'lı masa da kurarım" gibi laflar ediyor. Hangi akla hizmet ve neyi savunmak için bunları söylüyor pek anlaşılmıyor ama normal şartlarda edilecek laflar değil bunlar. Bir tür savunma hâli olabilir. Ama bence battıkça batıyorlar. Nedir yani? 4 küçük partiye 40 kadar vekil verdiniz, o da yetmedi daha fazlasını mı vermek istiyorsunuz?

Herhangi bir siyasal birimde iç çekişmeler ve kötü yönetim bu seviyeye vardıktan sonra o yapıdan medet ummak anlamsızdır. Bunları CHP'yi eleştirmek için yazmıyorum. O noktayı geçeli çok oldu. Daha önce o tür şeyler yazmıştık. Ama şimdi artık bambaşka bir yerdeyiz. Bu sadece seçim kaybetmekten ibaret bir durum değil. Zira bu CHP'nin veya Kılıçdaroğlu'nun ilk mağlubiyeti değil, son da olmayacak.

Ama bu sefer CHP tümden kaybetti. Çünkü kazanmak uğruna çok ağır bir kumar oynadı. Elinde ne varsa masaya sürdü. Kendi kimliğini, ideolojik tutumunu, vekillerini, yani kısacası her şeyini masaya sürdü. Sırf masa kurmak ve masayla kazanmak adına taviz verdikçe verdi. CHP'nin içi boşaldı. Altı okla alakası kalmadı. Marjinal bir çizgiye sürüklendi.

Bu öylesine bir kimlik kaybı ki, bugün CHP'ye oy veren bir seçmen neden oy verdiğini samimi bir biçimde kendine bile izah edemeyecek hâle geldi. Atatürkçü mü, HDP çizgisinde mi, Kuvvacı mı, küreselci mi, liberal mi, kamucu mu, özgürlükçü mü, güvenlikçi mi? Hangisi? Bir seçmen neye dayanarak oy versin ki?

Baykal da seçim kaybederdi ama CHP'ye oy vermeye devam edenler neden oy verdiklerini bilirdi. Şimdi artık öyle bir parti yok insanların karşısında. İşte bu kimlik kaybıdır. Siyasi tutum ve irade eksikliğidir. Güvensizliği de beraberinde getirir.

Ancak CHP'liler meseleyi yine isimlere indirgeme eğilimi gösteriyor. Kılıçdaroğlu giderse ve yeni isim gelirse işler çözülürmüş. Bu zamana kadar hangi ismi götürüp hangisini getirdiniz de sorunu çözdünüz? Gandi'sinden fizikçisine, ekmekçisinden dedesine denenmedik ne kaldı? Sonuç?.. Bu noktaya kadar geldiniz. CHP kimliğini bile bitirdiniz.

İmamoğlu ve benzeri isimler üzerinden bir değişim lafı tutturanlar daha da beter. Siyasetle ilgileri bulunmadığı için değişimi öyle kolay bir şey sanıyor olabilirler. Herkes kendinden küçük bir Erdoğan çıkar sanıyor. Erdoğan yaptığı büyük işleri kolaymış gibi gösterdiği için oluyor bunlar hep

Aklınızı başınıza toplayıp elinizi vicdanınıza koyarak bir düşünün. İmamoğlu'nun dört yıl sonunda hatırlayabildiğiniz tek bir işi var mı? Halbuki İmamoğlu ile kıyaslamaya kalkıştığınız Erdoğan yaklaşık üç yıl belediye başkanlığı yaptı. Kameraların önünde imaj çalışması yapmadı. Damga vurdu İstanbul'a. Bugün herkes kolayca tonlarca icraatı sayabilir. Haliç'i temizledi. Çöp dağlarını kaldırdı. İstanbul'a su getirdi. Sosyal tesisleri halka açtı. Ve daha niceleri.

İçinden bir Erdoğan çıkarmaya çalıştığınız adam bu zamana kadar kalp yapmaktan ve çarşı pazarda kavga çıkarmaktan başka ne yaptı? Ne hatırlıyorsunuz? Gerçekten buradan bir değişim dönüşüm çıkartabileceğinize inanıyor musunuz? Lütfen komik olmayın.

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