Türk Silahlı Kuvvetleri, kapsamlı bir hava harekâtı başlattı. Aynı anda kalkan F-16'lar ve insansız hava araçlarıyla terörün beslendiği bölgeler bombardımana tutuldu. Terörü kaynağında vurmak hedefi çerçevesinde yapılan bu operasyonun başarılı olmasını diliyoruz.

Türkiye artık terörle mücadelede büyük bir aşama kaydetti. Suriye'de yapılan üç askeri operasyonla aslında teröre karşı ileri konuşlanma stratejisinin öncelikli alanları temizlenmişti. O bölgede hala yapılması gerekenler var.

Ve sanırım vakti geldiğinde teker teker hepsi yapılacak. Türkiye'nin sınırları terör örgütlerinden temizlenecek.

Terör özü itibariyle ülke sınırları ötesinde kendine güvenli bir alan bulduğunda bitirilmesi çok kolay olmuyor.

Hatta neredeyse imkânsız diyebiliriz. Ancak Türkiye özellikle son dönemde kazandığı hassas tespit ve imha kapasitesiyle sınır ötesinde çok daha başarılı operasyonlar gerçekleştirebiliyor. Terör hedefleri gözetleme araçlarıyla tespit ediliyor ve hassas mühimmatlarla nokta atışla yerinde vuruluyor.

Suriye'deki operasyonlardan sonra Irak'a yönelik operasyonların hız kazanması zaten bekleniyordu. Yıllarca konuştuğumuz Kandil ve genel olarak Kuzey Irak PKK terörünün hep kalesi olma görevini görmüştü. Doksanların askeri araçlarıyla yapılan operasyonlar maalesef terör örgütü üzerinde çok etki yapmıyordu. Ama bugün TSK terörü havadan çok daha keskin bir biçimde vurabilir hale geldiği için Kandil de teröristler için eskisi kadar güvenli değil.

Terörün en büyük avantajı kaçıp saklanabilmesindedir. Şimdi TSK'nın sahip olduğu silahlar terörün bu avantajını elinden aldı. Dolayısıyla yakın dönemde çok daha kapsamlı operasyonlara da şahitlik edebiliriz.

Hatırlarsınız. Ülkemizde eski bir Genelkurmay Başkanı Kandil'in temizlenemeyeceğini bile dile getirmişti. Bu iddia o zamanlar bile tartışmaya açıktı. Fakat bugün eğer diplomatik zemini iyi kurgulanırsa Kandil'in de temizlenme şansı var.

Bunun için tabii ki kapsamlı ve uzun süreli bir kara harekâtı gerekli olacaktır.

Uluslararası sistemin içinden geçtiği karmaşa sürecine bakarsanız bunun için önemli bir fırsat penceresi olduğunu da görürsünüz. Bu hava harekâtı aslında bir tür başlangıç olarak kabul edilebilir. Belki de terörün kökünü kazımanın vakti geldi.

Kısaca bir bilgiyi de hatırlatmak isterim. Türkiye şu an tam üç cephede başarılı askeri operasyonlar yapıyor.

Eskiden sınırı geçince tanklarımızın paletleri atardı. Şimdi hem Libya'da hem Suriye'de hem de Irak'ta en etkin güç konumuna geldik.

Ümidimiz bu ivmenin sürmesi ve Türkiye'nin on yıllara yayılmış temel güvenlik sorunlarının çözülmesidir. Hükümete ve askere bu anlamda tarihi bir görev düşüyor. Büyük Türkiye'nin inşası için kritik bir güzergahta ilerliyoruz. İnşallah sonu hepimiz için hayırlı olur.

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