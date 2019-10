Kuklacıyı kovduk. Kuklayı gömmeye geliyoruz

Yıllarca yanı başımızda inşa ettiler.

Korudular. Kolladılar.

Sınırlarımızda terör koridoru kurmaya çalıştılar. Neredeyse tüm dünya bir araya geldi. Son 6 yıldır her türlü operasyonu çektiler.

Biz de önceliklerimizi belirledik.

Adım adım gittik.

Önce Cerablus'ta sonra Afrin'de koridoru kapattık. Şimdi ana gövdeyi vuracağız.

"Olamaz" dediler.

"Türkiye operasyon yapamaz" dediler.

"Amerika engel olur" dediler.

Buna karşın son iki yıldır her türlü diplomatik mekanizma devreye sokuldu.

Önce Avrupalıların sesi kesildi.

Sonra ABD'ye karşı zorlayıcı diplomasinin tüm araçları kullanıldı. Tam bir yıl önce ABD'nin de reaksiyonu kırıldı.

Trump "çekileceğiz" dedi. Ancak Amerikan bürokrasisindeki Türkiye düşmanları bir yıl boyunca ayak sürüdü. Türkiye'yi aldatmayı denedi.

Güvenli bölge, ortak harekât, gözlem falan derken sabrımız iyice taştı.

Son olarak "madem öyle biz kendimiz yaparız" dedik. "İster çekilin ister çekilmeyin, biz geliyoruz" dedik. Amerikan Başkanı çekilmekten başka çare bulamadı.

Bakmayın Twitter'dan tehdit falan savurduğuna. Biz buraya Amerika veya Trump'ın rızasıyla değil, söke söke bileğimizin hakkıyla geldik. Gözümüzü kararttık.

Onlar gözünü karartamadı. Şimdi karizmayı kurtarmak için her türlü açıklamayı yapabilirler. Takılmayın bunlara. Biz işimize bakalım.

Amerika'yı sınırımızdan attık mı? Attık. En büyük ulusal güvenlik tehdidine karşı operasyonu başlattık mı? Başlattık. Terörün kökünü kazıyacak yolu açtık mı? Açtık.

Gerisi boş laf. Biz istediğimizi aldık.

Bundan sonra herkes bizim kapımızda sıra olsun. AB ülkeleri de ABD de bizimle anlaşmaya uğraşsın. Canımıza kastettiler.

Canımızı ortaya koyduk. Kararlılık gösterdik.

Sonuç aldık.

Şimdi söz askerimizin. Bu çapulcu sürüsü, bu katiller çetesi ve onların uzantıları mal mal bakarken biz tepelerine biniyoruz. Amerika'nın arkasına saklanıp Türk devletine dil çıkaranların sonunun ne olduğunu bu zamana kadar anlamadılar. Amerikan kucağında kendilerine terör devleti kurabileceklerini sandılar. Şimdi yanlış hesabın bedelini ödeyecekler. Yok öyle iş. 80 milyonluk dev gibi bir ülke teslim olacak mı sandınız?

Siz bu bölgedeki ilk kuklalar değilsiniz.

Bu Türkiye yüz yıl önceki Türkiye değil. Kuklacıyı kovar. Kuklayı da gömer. Hadi bakalım. Çıkın ortaya.

Görelim marifetinizi.

Bu iş artık sadece bir güvenli bölge meselesi değil. Bu iş PYD'nin PKK'nın ve tüm diğer uzantılarının kökünü kazıma işidir. Gittiği yere kadar gideceğiz.

Türkiye'nin terör belasından kurtulma zamanı geldi. İçeride temizledik.

Dışarıda da temizleyeceğiz

