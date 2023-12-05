Sihirli değnek

Hafta içindeki hezimet sonrasında Kadıköy'de krize girmek için bıçak sırtında yürüyen bir maçtı. Fenerbahçe taraftarı, kalbini tüm içtenliğiyle açtı oyuncularına. Onlar da ilk saniyeden itibaren baskıyı başlattılar. İrfan Can Kahveci'ydi bu kez liderleri. Fred'in sahada olması bile iyimserlik rüzgârını estirdi statta. Taraftarın rahatlaması, endişelerinden arınması için yeterli oldu bu fotoğraf.

Sivasspor baskıdan hiç vazgeçmeden, ağacı ne kadar sallayıp, ne kadar meyve toplarız diye oynadı. Üstünlük Fenerbahçe'de olsa da, skor olarak öne geçseler de, gecenin hikâyesinde sürpriz son olabilirdi. Fred ne kadar "bilge" ise sahada, Crespo, yanına iki stoperi (Samet, Jayden) alarak, "İşleri daha ne kadar zora sokarız" paragrafına geçtiler. Düşünün, Samet iki uzun topta Crespo'yu nişanladı. Samet'in üstündeki baskı, Sivasspor'un da gizli değil "aleni" silahı oldu. İsmail Yüksek'in mecburi değişiklik ile sahaya girmesi, duruma "sihirli değnek" etkisi yaptı. Temposu, oyun aklı ve sezgisi ile orta saha dengesi hemen Fenerbahçe'ye döndü. Gücü biten Fred'in kenara alınması da doğru karardı. Üçüncü gol enteresan. Yardımcı, Dzeko'nun vuruşunun çizgiyi geçtiğini fark edemedi. Aksiyonlar, İrfan Can ile golü getirdi. Bana göre Fred'in boş kaleye vuramadığı topu tamamlayan İrfan, ofsayttı. VAR'dakiler ellerini ovuşturmuşlardır muhtemelen ama kamera açısı o kadar netti ki, golü Dzeko'ya (Alaaddin k.k.) çevirdiler. Maçın bir başka mesajı; İsmail neden yedek başladığını, Batshuayi ve Cengiz de neden oyuna alınmadıklarını düşünecekler. Perşembe akşamına geri dönecekler ve formayı giymek ile taşımak arasındaki farkı öğrenecekler.

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