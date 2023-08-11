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GÜRCAN BİLGİÇ
65 dakikalık inat

65 dakikalık inat

11.08.2023, Cuma
Maçın başlarında rakip orta sahayı çok rahat geçerken, bu sene ilk kez yaşanan bir zayıflık gibi göründü. Yeni takımın, kendi temposunu yeni görevler ile bulması, 20 dakika sürdü. Sonrasında Maribor'u seyirci durumuna düşürüp, "neler yapabiliriz?" demeye başladılar
Zajc'ın tempo eksiğine, Tadic ve King de eklendi bu bölümde. İrfan Can'ın defans arkasına gönderdiği sihirli paslar ile Dzeko pozisyonlar buldu. Ama yalnızlık devam etti. Maribor'un katı defansı daha hızlı ve yetenekli olmayı şart koştu. Hamle ikinci yarıda Symanski ile geldi. İsmail Yüksek'in her yamayı dikmesi ile birlikte nefes aldırmadılar. Tadic sol çizgiye gelince, hücumdaki topallık bitti. Kornerden gelen topla Becao, sonrasında Szymanski'nin sızmasıyla İrfan Can fileleri buldular. 65 dakikalık inatla istediklerine kavuştular. Maribor'un golü orta sahadaki top kaybı sonrasında geldi. Rakibi heyecanlandıran, rövanş için umutlu kılan bir hamle. Orta saha geçemeyen düzende, konu Fenerbahçe olunca, bu tip mucizeler zaten kaçınılmaz.
Genel bakış açısında, İsmail hocanın tespitleri, değişiklikleri ve oyuna yaptığı hamlelerin hepsi olumluydu. Geniş kadronun avantajı, yarattığı rekabet, Mert Hakan'ın eksikliğinde, Szymanski gibi bir gizli forvet hamlesi cebindeydi. Dzeko'nun etkisiz gecesinde, Batshuayi "Buradayım" dedi. Ardından Kent de formanın peşinde olduğunu gösterdi. Penaltıyı alması değil, top ayağına geldiğinde ne yapacağını bilmesiyle dikkat çekiciydi. Lig öncesinde cebinde turun anahtarı, yaşayabileceği sorunlara karşı da çözüm formülüyle gecenin kazananı oldu Fenerbahçe ve İsmail Kartal…
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