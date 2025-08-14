FARUK ERDEM

Geçtiğimiz yıl çıkartılan EYT yasası sonrası SGK'dan aylık alan dosya sayısı 16 milyonu geçti. Bunların neredeyse 14-15 milyonunu emekliler oluşturuyor. Bakıldığında emekli sayımız 130 ülkenin nüfusundan daha fazla. EYT ile birlikte genç yaşta emekli olanların sayısı artarken, çalışma hayatında ayrılmayanlar da çoğaldı. Yasalarımıza göre emekli olduktan sonra çalışmanın önünde bir engel bulunmuyor. Bu durum emekliler için ek ücret anlamına geliyor. İşte çalışan emeklilerin ücret ve özlük haklarıyla ilgili detaylar...Emekliler çalıştıklarında kayıtlı oluyor. Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenmesi gerekiyor. Bunun dışında kayıt dışı çalıştırmak yasalarımıza göre suç.Emekliler çalıştığında ödenen primler meslek hastalığı ve iş kazası ile ilgili primler. Bu yüzden emekli maaşını artırıcı etkisi bulunmuyor. Ayrıca bu primlerle ikinci bir emeklilik de sağlanmıyor.Çalışan emekliler iş yerlerinden ücretlerini kesintisiz alıyor. Emekli aylıkları da tam ve eksiksiz ödeniyor. Herhangi bir kesinti olmuyor. Daha önce Bağ-Kurlulardan yapılan kesinti de tamamen kaldırıldı. Böylece çalışan emekli iki aylığı da tam alabilir.Eşi vefat eden emekliler ölüm aylığı alabiliyor. Yani eşinden ölüm aylığı bağlanmış kişi, emekli olursa her iki aylığı da alıyor. Bu kişi aynı zamanda bir iş yerinde çalışırsa hem eşinden ölüm aylığını, hem kendi emekli aylığını, hem de iş yerindeki ücretini alabiliyor. Böylece kendisine üç ödeme yapılabiliyor.Vefat eden sigortalılar belli bir prim tutarını tamamlanmışsa aylıkları hak sahibi yakınlarına bağlanıyor. Burada en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya SSK sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıl sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekiyor.Emekli olduktan sonra kamuda çalışmak mümkün. Ancak eğer emekli birisi memur olursa emekli aylığı kesiliyor. Memuriyetten ya da kamu hizmetinden ayrıldıktan sonra tekrar güncellenerek bağlanıyor.En düşük emekli aylığı ödemesi16 bin 881 liraya çıktı. Eşi vefat edeneölüm aylığı oranı yüzde 50 ise 8 bin440 liradan, yüzde 75 ise 12 bin 660liradan az aylık ödemesi yapılamayacak.Hem emekli aylığı hem eşindenmaaş alan bir kişiye alt sınır aylığıdüzenlemesi kapsamında en az 25bin 321 lira (16.881 + 8.440 lira) ödeniyor.Bu kişi çalışıyorsa asgari ücretalıyorsa bu durumda aylık kazanç enaz 47 bin 425 lira (25 bin 321 + 22.104lira) oluyor.Bir sigortalı vefat ettiğinde eğersigortalılık süresi uygunsa eşine aylıkbağlanıyor. Burada kadın ya da erkekolunması fark etmiyor. Dul kalaneşin çalışıp çalışmaması, emekli olupolmaması da aylık bağlanmasını etkilemiyor.Fakat kişi emekli ya da çalışıyorise bağlanacak aylığın oranıdüşüyor. Çalışmayan ya da emekliolmayan kişi, vefat eden eşinin aylığınınyüzde 75'ini alıyor. Eğer dulkalan eş çalışan ya da emekli ise,vefat eden eşininaylığının yüzde 50'si bağlanıyor.Emekli ya da emekli olmadançalışanların arasında özlük haklarıaçısından bir fark bulunmuyor.Emekliler de kıdemlerine göre izinhakkı kullanıyor. Hatta 50 yaş üstü iseizin hakkı 20 günden az olamıyor.Çalışan emekliler de diğer çalışanlargibi istifa ederlerse tazminatalamıyor. 1 yılı doldurmuşlarsave kendi istek ve kusurları dışındaişten çıkartılırlarsa ihbar ve kıdemtazminatı hakları oluyor.Emekliler işten ayrıldıklarındaeğer şartlar uyuyorsageri dönüş davası açabiliyor.Ancak işsizlik maaşıalamıyor. Çünkü çalışırlarkenkendilerindenişsizliksigorta primikesilmiyor.