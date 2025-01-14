FARUK ERDEM

TİCARET Bakanlığı vatandaşın çağrılarına kulak verdi ve hileli işlem dolayısıyla ceza kestiği şirket ve markaları açıkladı.

Artık kim ne yapıyor biliyoruz.

Aylardır beklediğimiz buydu.

Ticaret Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz.



Biz de bu açıklamayı Ankara'dan muhabir arkadaşımız Barış Şimşek'in haberiyle Pazar günü sayfalarımıza taşıdık.

Firma ve marka isimlerini tek tek yazdık.

İlk isimler Reklam Kurulu'ndan geldi.

'İndirim yapıyoruz' diye meğer bizi kandırmışlar...

Dolasıyla haksız kazanç elde etmişler.

Kimler yok ki...



Bildiğiniz, bilmediğiniz bütün 'ANLI ŞANLI' markalar var.

İsimleri belli olduktan sonra bir açıklama yapma gereği bile duymadılar.

Bırakın savunma yapıp özür dilemeyi, çoğu 'cezayı öder devam ederiz' mantığında.

Yazıklar olsun!



Ama artık biz biliyoruz. Kim bizim sağlığımızı tehdit ediyor, kim cebimize göz dikmiş, yavaş yavaş öğreniyoruz.

Bu bir başlangıç.

Devamı da gelecektir.

Fahiş fiyat denetlemelerinde ceza alanların listesini de bekliyoruz.

Böylece tüketici olarak bu marka ve şirketlere karşı tavrımızı alırız.

Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı 'BOYKOT' çağrısını da hakkıyla yerine getiririz.