FARUK ERDEM

08 Ocak 2026, Perşembe
- AUZEF takvimi güncellendi! Bütünleme sınavları 31 Ocak’ta başlayacak
- Hareketsiz yaşamın yeni tehlikesi! Uzanmak kalbi oturmaktan daha çok yoruyor
- Kuşakların renk şifresi çözüldü! X kuşağı yeşili, Y kuşağı maviyi tercih ediyor
- ŞOK’a Columbia mont çeşitleri geldi! 7-13 Ocak aktüel ürünler tam listesi
- KPSS’de sürveyan kadrosu yine dolmadı! Bu meslek inşaatın her aşamasını denetliyor
- Diziye yılbaşı arası verildi! Eşref Rüya yeni bölümü bugün yayınlanmayacak
- Adres belli oldu! Çılgınlar filmi İstanbul'un farklı bölgelerinde çekildi
- Etkili sunumun anahtarı! “Hayal edin ki…” kelimesiyle dikkatleri çekmek mümkün
- Kadın ve erkek arasındaki boy farkının nedeni SHOX geni çıktı!
- Lif deposu 5 kış sebzesi: Şişkinlik ve hazımsızlığa karşı etkili
- Temsilcimiz sahada! Anadolu Efes-Paris Basketball maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Karaciğer, böbrek, beyin: Vücut kendini nasıl temizliyor?