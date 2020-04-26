FARUK ERDEM

'nın aldığı karar ile Mayıs ayı itibariyle kaynaklarını ekonomiye kazandırmak durumunda olan bankalarla ilgili vatandaşlardan şikayetler gelmeye devam ediyor. Gelen şikayetlerden birisi de bazı özel bankaların kredi isteyen müşterilerine 'limit yok' cevabını vermesi...Ben emekliyim. Kredi kartı kullanıyorum. Ancak kredi kartımın ödemesi geldi. Ben 65 yaşın üzerinde olduğum için çıkıp ödeyemiyorum. Minimum ödemeyi yapamadım, banka her gün bana mesaj gönderiyor. Bunun bir çaresi yok mu?25 yıllık esnafım. Yıllardır çalıştığım bankaya gittim ve krediye ihtiyaç duyduğumu, dükkanımın kapalı olduğunu söyledim. Hiç yardımcı olmadıkları gibi 'limit yok, açılmaz' cevabıyla beni gönderdiler.Bankadaki kredi borcumu erteletmek istedim. Önce faiz işlettiler ve Temmuz'da ödeyeceğimi söylediler. Sonra da sigorta yapacaklarını söyleyip bunun parasını istediler. Param olsa zaten ben taksitimi öderdim. Bu sigortayı yaptırmak zorunda mıyım?Emekli maaşımı aldığım banka bir süredir promosyonumu ödemiyor.Maaşımızı başka bankaya da taşıyamıyoruz. Banka sandığından emekliyim.Daha önce yüksek faizle aldığım krediyi yeni faiz oranlarından yapılandırmak istedim. Önce yüksek masraf çıkarttılar, sonra da 'yapamıyoruz' deyip geri çevirdiler.

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