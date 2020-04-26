26 Nisan 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Faruk Erdem Bankaların ‘limiti’ bitti
FARUK ERDEM
Bankaların ‘limiti’ bitti

Bankaların ‘limiti’ bitti

26.04.2020, Pazar
BDDK'nın aldığı karar ile Mayıs ayı itibariyle kaynaklarını ekonomiye kazandırmak durumunda olan bankalarla ilgili vatandaşlardan şikayetler gelmeye devam ediyor. Gelen şikayetlerden birisi de bazı özel bankaların kredi isteyen müşterilerine 'limit yok' cevabını vermesi...

ÖDEME YAPAMADIM: Ben emekliyim. Kredi kartı kullanıyorum. Ancak kredi kartımın ödemesi geldi. Ben 65 yaşın üzerinde olduğum için çıkıp ödeyemiyorum. Minimum ödemeyi yapamadım, banka her gün bana mesaj gönderiyor. Bunun bir çaresi yok mu?

YÜZÜME BAKMADILAR: 25 yıllık esnafım. Yıllardır çalıştığım bankaya gittim ve krediye ihtiyaç duyduğumu, dükkanımın kapalı olduğunu söyledim. Hiç yardımcı olmadıkları gibi 'limit yok, açılmaz' cevabıyla beni gönderdiler.

SİGORTASIZ İŞLEM OLMUYOR: Bankadaki kredi borcumu erteletmek istedim. Önce faiz işlettiler ve Temmuz'da ödeyeceğimi söylediler. Sonra da sigorta yapacaklarını söyleyip bunun parasını istediler. Param olsa zaten ben taksitimi öderdim. Bu sigortayı yaptırmak zorunda mıyım?

PROMOSYON NEREDE: Emekli maaşımı aldığım banka bir süredir promosyonumu ödemiyor.
Maaşımızı başka bankaya da taşıyamıyoruz. Banka sandığından emekliyim.

FAİZ DÜŞÜRMEDİLER: Daha önce yüksek faizle aldığım krediyi yeni faiz oranlarından yapılandırmak istedim. Önce yüksek masraf çıkarttılar, sonra da 'yapamıyoruz' deyip geri çevirdiler.

Bankaların sözlerinin tersi uygulamalarını TAKVİM'e iletin

faruk.erdem@takvim.com.tr TEL: 0212 354 37 25

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Bankalara kredi ayarı 20.04.2020 Pazartesi
Sendikasyon kazancı 19.04.2020 Pazar
Özel bankalar kapı duvar 18.04.2020 Cumartesi
Emekliye 1.000’er TL bu hafta ödeniyor 06.04.2020 Pazartesi
Vırüs raporu parası devletten 15.03.2020 Pazar
14 gün uzaktan çalışma hakkı... İşverene virüs rehberi 12.03.2020 Perşembe
Promosyon savaşı kızıştı 13.02.2020 Perşembe
Emekliye promosyon rehberi 02.02.2020 Pazar
Kamu işçisine Ocak ikramiyesi 30.01.2020 Perşembe
Asgari ücretliye devlet katkısı 23.01.2020 Perşembe
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA