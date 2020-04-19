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FARUK ERDEM
Sendikasyon kazancı

Sendikasyon kazancı

19.04.2020, Pazar
Özel bankalar yurt dışından buldukları sendikasyonları içerde yüksek faizlerle krediye dönüştürüyor. Oysa mevduat toplayıp bunları kredi yapması lazım. Ama kenara çekildiler...

TÜRKİYE'DEKİ özel bankaların büyük çoğunluğu yabancı sermayeli. Bu bankalar uzun süredir mevduat toplama ve bu mevduatları krediye dönüştürme işinden, yani asıl bankacılık faaliyetinden uzaklaşmış durumda. Özel bankalar son dönemde yurt dışından düşük faizlerle sendikasyon kredisi buluyor. Bu paralara kur riskini de ekleyerek, kısa vadeli ve risksiz gördükleri tüketici kredisi olarak müşterilerine veriyorlar. Yüzde 1.5 oranıyla aldıkları kredilere kur riskiyle birlikte yüzde 20-25'leri bulan oranlarda faiz topluyorlar.

TİCARİ KREDİ YOK!
Tüketici kredisi tercihleri ise risksiz olması, kısa sürede geri dönmesi. Bu yüzden bu paralar işletmelere ticari krediye dönüşmemiş oluyor. Şimdi BDDK kararıyla bu bankalar artık içeriden mevduat toplayıp bunları krediye dönüştürmek zorunda. Umarız bu krediler verilirken de yine yüksek maliyetler çıkarılmaz. Şu anda okurlarımızla yaptığım konuşmalara göre hem kredide hem söz verdikleri öteleme işinde yüksek maliyet ve faiz uygulanıyor.


VATANDAŞA EZİYET SÜRÜYOR
ÖZEL bankalarla ilgili şikayetlerini ileten okurlarımız, yaşadıklarını anlatmaya devam ediyor.

İŞLEM ÜCRETİ ALDILAR: Bir bankadan kredimi öteletmek istedim. Kredinin 22 ay kalan kısmını öteleme yaptılar. Aylık ödemem 10.404,50 liradan 11.002,52 liraya çıktı. 22 ayda fark 13.156,44 TL yansıtıldı. Ayrıca işlemin yapılması için şube 1.000 TL masraf aldı. 6 ay ötelemem 14.156,44 TL'ye mal oldu.

KREDİMİ KAPATAMIYORUM: Bir özel bankadan öteleme talep ettim, kabul edildi. Ancak sonra bu kredimi kapatmak istedim fakat işlem yapmıyorlar. Her gün faiz işletiyorlar.

KİMSEYE ULAŞAMIYORUM: Bir özel bankayı kredi erteleme için arıyorum. Ancak kimseye ulaşamıyorum. 'Bize bilgi gelmedi' diyorlar. Emekli maaşım için arıyorum, geri dönüş olmuyor. Muhatap yok.

SİCİL BAHANESİ: Emekliyim, kredi almak istiyorum ancak 'Sicilin bozuk' diyerek vermiyorlar. Oysa maaşım o bankaya yatıyor, istedikleri gibi kesiyorlar.

TOPLU PARA İSTEDİLER: Bir özel bankadan kredi erteleme istedim. Toplu para istediler. Yani faizi toplu olarak alacaklar.

Bankaların sözlerinin tersi uygulamalarını TAKVİM'e iletin

faruk.erdem@takvim.com.tr TEL: 0212 354 37 25

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