özel bankaların büyük çoğunluğu yabancı sermayeli. Bu bankalar uzun süredir mevduat toplama ve bu mevduatları krediye dönüştürme işinden, yani asıl bankacılık faaliyetinden uzaklaşmış durumda. Özel bankalar son dönemde yurt dışından düşük faizlerle sendikasyon kredisi buluyor. Bu paralara kur riskini de ekleyerek, kısa vadeli ve risksiz gördükleri tüketici kredisi olarak müşterilerine veriyorlar. Yüzde 1.5 oranıyla aldıkları kredilere kur riskiyle birlikte yüzde 20-25'leri bulan oranlarda faiz topluyorlar.Tüketici kredisi tercihleri ise risksiz olması, kısa sürede geri dönmesi. Bu yüzden bu paralar işletmelere ticari krediye dönüşmemiş oluyor. Şimdi BDDK kararıyla bu bankalar artık içeriden mevduat toplayıp bunları krediye dönüştürmek zorunda. Umarız bu krediler verilirken de yine yüksek maliyetler çıkarılmaz. Şu anda okurlarımızla yaptığım konuşmalara göre hem kredide hem söz verdikleri öteleme işinde yüksek maliyet ve faiz uygulanıyor.bankalarla ilgili şikayetlerini ileten okurlarımız, yaşadıklarını anlatmaya devam ediyor.Bir bankadan kredimi öteletmek istedim. Kredinin 22 ay kalan kısmını öteleme yaptılar. Aylık ödemem 10.404,50 liradan 11.002,52 liraya çıktı. 22 ayda fark 13.156,44 TL yansıtıldı. Ayrıca işlemin yapılması için şube 1.000 TL masraf aldı. 6 ay ötelemem 14.156,44 TL'ye mal oldu.Bir özel bankadan öteleme talep ettim, kabul edildi. Ancak sonra bu kredimi kapatmak istedim fakat işlem yapmıyorlar. Her gün faiz işletiyorlar.Bir özel bankayı kredi erteleme için arıyorum. Ancak kimseye ulaşamıyorum. 'Bize bilgi gelmedi' diyorlar. Emekli maaşım için arıyorum, geri dönüş olmuyor. Muhatap yok.Emekliyim, kredi almak istiyorum ancak 'Sicilin bozuk' diyerek vermiyorlar. Oysa maaşım o bankaya yatıyor, istedikleri gibi kesiyorlar.Bir özel bankadan kredi erteleme istedim. Toplu para istediler. Yani faizi toplu olarak alacaklar.

Bankaların sözlerinin tersi uygulamalarını TAKVİM'e iletin

faruk.erdem@takvim.com.tr TEL: 0212 354 37 25