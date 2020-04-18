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FARUK ERDEM
Özel bankalar kapı duvar

Özel bankalar kapı duvar

18.04.2020, Cumartesi
Özel bankalar daha önce mevduat için, kredi kartı vermek için ve maaşını taşıması için peşinden koştukları vatandaşların telefonuna bile çıkmıyor. Zaten çoğu şube kapalı. Özellikle yaşlılar asla ulaşamıyor

GÜNLERDİR özel bankalarda yaşananları sizden gelen telefonlardan ve e-maillerden öğreniyorum. Bu arada bazı arkadaşlar bana sosyal medya hesaplarımdan da ulaşıp yaşadıklarını anlatıyor, hepsini okuyorum. Ortak dertlerden birisi yıllarca çalıştıkları bankalara ulaşamamak, ulaştıklarında ise çağrı merkezindeki genç arkadaşların ezberledikleri cümlelerle müşterileri oyalaması. En çok duyulan cümle ise 'Size dönüş yapacağız'. Bu cümleyi duyanlar bankasına ulaşabilenler. Özellikle 65 yaşın üstündeki emekliler dijital banka kanallarını da kullanamadıklarından telefon başında dakikalarca kendilerine bir muhatap arıyor. Bu arada emekli maaşları kesiliyor, borçlarına faiz işletiliyor ve türlü eziyetler... Oysa bugüne kadar bu bankalar vatandaşların peşinden koşup onlara kredi vermek için, mevduatlarını almak, kredi kartı satmak için uğraşıyorlardı. Yani güneşli havada şemsiye tutarken yağmurlu havada şemsiyeyi çektiler. Bugün yine sizden gelen şikayetleri yazmaya devam ediyorum.

SORMADAN PARALAR KESİLİYOR
VATANDAŞLAR bankalarına ulaşamadıkları için yapılan haksız işlemlere de itiraz edemiyor ya da hizmetin sebebini öğrenemiyor.

İKRAMİYEMİ KESTİLER: Ben bir emekliyim. Bankaya düzenli olarak maaşımdan kesilen kredi borcum var. Hiç aksatmadım, zaten maaş o bankaya yattığı için otomatik kesiyorlar, istesem de aksatamam. Nisan başında yatırılan 1000 liralık ikramiyemi de kesmişler. Sebebini öğrenemiyorum çünkü dışarı çıkamıyorum, şubeye gidemiyorum.

3 AYLIK FAİZ: İzmir'de bir bankadan 2 ayrı kredimiz var. Eşim ve ben öteleme talep ettik. Bize 3 aylık öteleme için yüksek faiz çıkardılar. Bunu öğrendikten sonra vazgeçmek istedik. Ancak ne zaman arasak' Talebiniz değerlendiriliyor' diyorlar. Şimdi taksit günümüz geliyor. Bu parayı bizden haksız şekilde alacaklar.

PROMOSYON VERMİYORLAR: Bir bankadan emekli maaşımı alıyorum. Bankaya kredi borcum var, bazı taksitler aksamıştı ama şimdi düzenli ödüyorum. Ancak borcum var diye bana promosyon vermiyor. Bu yasal bir zorunluluk değil mi? SGK protokolüne uymuyorlar.

SİTEDE BAŞKA TELEFONDA BAŞKA: İnternet sitelerinde 0.99'dan kredi vereceklerini duyuran bankaları aradığımızda birdenbire faiz oranı 1.20'lere çıkıyor. Sebebini sorduğumuzda ise 'Puanınız düşük' diyorlar. Vatandaşı kandırıyorlar.

TOPLU ÖDEME İSTEDİ: Konut kredimin taksitlerini ötelemek istedim. Şu an çalışamadığım için ödeme zorluğum var. Ancak bunu yaparken hem yüksek faiz işlettiler hem de toplu ödeme talep ettiler.

DURMADAN MESAJ GELİYOR: Bir özel bankanın kredi kartını kullanıyorum. Minimum ödeme yapmam için durmadan mesaj geliyor. Bankaya gidiyorum, banka kapalı. Ben emekliyim. Bu ödemeyi nasıl yapacağım?

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