FARUK ERDEM

özel bankalardayaşananları sizdengelen telefonlardanve e-maillerdenöğreniyorum. Buarada bazı arkadaşlarbana sosyal medyahesaplarımdan da ulaşıpyaşadıklarını anlatıyor,hepsini okuyorum.Ortak dertlerdenbirisi yıllarca çalıştıklarıbankalara ulaşamamak,ulaştıklarında iseçağrı merkezindekigenç arkadaşlarınezberledikleri cümlelerlemüşterileri oyalaması. Ençok duyulan cümle ise'Size dönüş yapacağız'.Bu cümleyi duyanlarbankasına ulaşabilenler.Özellikle 65 yaşınüstündeki emeklilerdijital banka kanallarınıda kullanamadıklarındantelefon başındadakikalarca kendilerinebir muhatap arıyor. Buarada emekli maaşlarıkesiliyor, borçlarınafaiz işletiliyor vetürlü eziyetler... Oysabugüne kadar bubankalar vatandaşlarınpeşinden koşup onlarakredi vermek için,mevduatlarını almak,kredi kartı satmak içinuğraşıyorlardı. Yanigüneşli havada şemsiyetutarken yağmurluhavada şemsiyeyiçektiler. Bugün yinesizden gelen şikayetleriyazmaya devamediyorum.bankalarına ulaşamadıklarıiçin yapılan haksız işlemlere deitiraz edemiyor ya da hizmetinsebebini öğrenemiyor.Benbir emekliyim. Bankaya düzenliolarak maaşımdan kesilen krediborcum var. Hiç aksatmadım,zaten maaş o bankaya yattığıiçin otomatik kesiyorlar,istesem de aksatamam. Nisanbaşında yatırılan 1000 liralıkikramiyemi de kesmişler.Sebebini öğrenemiyorum çünküdışarı çıkamıyorum, şubeyegidemiyorum.İzmir'de birbankadan 2 ayrı kredimiz var.Eşim ve ben öteleme talepettik. Bize 3 aylık öteleme içinyüksek faiz çıkardılar. Bunuöğrendikten sonra vazgeçmekistedik. Ancak ne zaman arasak'Talebiniz değerlendiriliyor'diyorlar. Şimdi taksit günümüzgeliyor. Bu parayı bizden haksızşekilde alacaklar.Bir bankadan emekli maaşımı alıyorum. Bankaya kredi borcum var, bazı taksitler aksamıştı ama şimdi düzenli ödüyorum. Ancak borcum var diye bana promosyon vermiyor. Bu yasal bir zorunluluk değil mi? SGK protokolüne uymuyorlar.İnternet sitelerinde 0.99'dan kredi vereceklerini duyuran bankaları aradığımızda birdenbire faiz oranı 1.20'lere çıkıyor. Sebebini sorduğumuzda ise 'Puanınız düşük' diyorlar. Vatandaşı kandırıyorlar.Konut kredimin taksitlerini ötelemek istedim. Şu an çalışamadığım için ödeme zorluğum var. Ancak bunu yaparken hem yüksek faiz işlettiler hem de toplu ödeme talep ettiler.Bir özel bankanın kredi kartını kullanıyorum. Minimum ödeme yapmam için durmadan mesaj geliyor. Bankaya gidiyorum, banka kapalı. Ben emekliyim. Bu ödemeyi nasıl yapacağım?