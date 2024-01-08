ERMAN TOROĞLU

Fark düdüğün adaletsizliğinden!

G.Saray'da eksikler bariz belli oluyor, F.Bahçe'de fazla hissetmiyorsunuz. Nitekim dün sarı-lacivertliler, çok rahat işi bitirdiler. Çünkü neticeye tesir edecek etkili oyuncuları vardı. Bir de sahneye Cengiz Ünder çıkınca maç ilk yarıda bitti. Cengiz düne kadar bekleneni verememişti. Sebebini o daha iyi biliyordur herhalde. Nitekim bazı önlemleri almış ki, dünkü Cengiz Ünder'i seyrettik. Bu maçta hakemlik de fazla bir şey olmadı zaten.

G.Saray çok zorlandı. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'un istediği gibi oynadı. Özellikle ilk yarıda göbekten Konyaspor ceza alanına dalmaya kalktılar. Olmadı, oyunu kenarlara götüremediler. Galatasaray'ın omurgasındaki dört oyuncu sakattı. Konyaspor zaman zaman iyi ataklar yaptı, iyi pozisyonlar da yakaladılar ama atamadılar. İstanbul'da bunları kaçırırsan mağlup olursun. Çünkü yalnız rakiplerinle oynamıyorsun bu şehirde, bir de hakem gerçeği var. Baktı ki G.Saray zorlanıyor, Ali Şansalan dedi ki; "Bir omuz vereyim." Konyaspor'un lehine bir faul çalmadı, o top döndü Galatasaray lehine bir faul çaldı. O top sonrasında gol oldu. Ondan sonra herhalde utanmış olacak ki Konyaspor lehine iki üç tane saçmasapan faul çaldı. Bu çaldıkları tabii ki suçluluk duygusuydu. Zaten G.Saray'ın gol atması için ya duran toplarda Abdülkerim'in ceza sahasına girmesi gerekirdi veya karambolde atacaklardı. Nitekim öyle de oldu. Maçın skoru farklıydı ama bu skor düdüğün adaletsizliğinden geldi. Konya'nın formasıyla kalecisinin formaları hemen hemen aynı renkteyken, hakem bu renge nasıl izin verdi? Zaten bunu bile göremeyen bir hakem, maçı nasıl idare etti artık siz düşünün!

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