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Haberler Erman Toroğlu Okan Buruk, aynı hatayı yapmadı
ERMAN TOROĞLU
Okan Buruk, aynı hatayı yapmadı

Okan Buruk, aynı hatayı yapmadı

29.10.2023, Pazar
Galatasaray'da yorgunluk var. Çaykur Rizespor, 'Ben kolay pes etmem' diyor. İlk yarıda iki taraf da gidip geliyor ama etkili değiller. Orta sahada bir şeyler yapıyorlar, ancak topu kullanamıyorlar. Okan Hoca, maçın böyle bitmeyeceğini anlıyor. Bayern Münih maçında yaptığı hatayı yapmıyor, devreden sonra olaya el koyuyor. Nitekim G.Saray ikinci yarıya başlarken gaza basıyor.
İşin enteresan tarafı, Rize golü yemesine rağmen maçın başındaki taktik ve tempoyla oynuyor. Bu da Galatasaray'ın işine geliyor. Sarı-kırmızılı takım, Oliveira ile bir gol buldu. Kerem Aktürkoğlu ise kolaylarını kaçırdı. Galatasaray'ın attığı golden önce Abdülkerim'in rakibine faulü var mı, tartışılır. Pozisyonu bir kere gösterdiler tek açıdan, acaba başka görüntülerden izlersek ne çıkar… Başka açılarını göremedik. Veya VAR'daki hakem gördü mü? Gördülerse günahları boynuna. Çünkü pozisyon oynanırken Galatasaraylı oyuncu Abdülkerim, önce topa dokunuyor, sonra Rizeli oyuncu ile ikili mücadelesi var. Yan arkadan topa dokunduğu anda faul olduğunu söylemek bu görüntülere göre çok zor. Ama şu bir gerçek, hakem dün geceki bu tarz hareketleri mümkün olduğu kadar oynatmaya çalıştı. Futbolcular da önce kendilerini atmaya kalkıştı sonra baktılar vermiyor, devam ett-i ler. Maalesef Türkiye'de futbolda kora kor mücadele yok. Onun için de kafalar karışıyor. Gelen yabancılar da hemen bize uyuyorlar. Buna da sebep olan hakemlerimiz… Rize'nin attığı ofsayttan gol iptali ise doğru karar. Çünkü topla direkt ofsayttaki oyuncu oynuyor.
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