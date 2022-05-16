ERMAN TOROĞLU

üste maçlar...Onda da Fenerbahçelifutbolcular 'deyip sağlama oynuyor.Tabii buradafutbolcular haklı... Hücuma gidersinbir kontra yersin, yanarsın...Tuhaf bir ligi bitiriyoruz. Federasyonuyla, kulüp yöneticileriyle, teknik direktörleriyle, futbolcularıyla ve özelikle hakemleriyle... Maalesef ama maalesef seneye yine aynı aktörleri seyredeceksiniz. Bu seneden iyi olacağını zannetmiyorum.Masa başı çok şey olacak. Masada ve VAR'da kim kuvvetliyse onlar kazanacaklar. Ne kadar iddialı konuşuyorum değil mi? Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Keşke çatır çatır bir lig olsa...Maçları seyretmek içinyarım saat önce televizyonunbaşına otursak. İnşallah bugünlerigörebiliriz.Bana biraz uzakgeliyor ama umarımyanılırım.