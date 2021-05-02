ERMAN TOROĞLU

Eğer başarı varsa başkana bakarım!

Bu maç Beşiktaş'ın şampiyonluk maçıydı. Kazandığı an belki matematik olarak işi bitirmeyecekti ama çok açıdan bitirmiş olacaktı.

Siyah-beyazlılar fikstürde hep dezavantajlı oldu. Federasyona sorulduğunda, "Biz şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz" dediler ama maalesef hep Beşiktaş'ı zorlayan şekiller ortaya çıktı. Bahane çoktu.

Kartal pes etmedi. Her maçta mükemmel mücadele ettiler, tekmeye kafa soktular ve koştular.

Peki rakipleri ne yaptı? Alakasız hem de olur olmaz yerlerde 'kural ihlali var' dediler. Diğeri 'saha çamur' dedi. Siyah-beyazlılar ise hiçbir şey demedi. Kadroları daha dar olmasına rağmen mutlu sonu yakaladılar.

Futbolda sürpriz olmaz mı? Olur. Ama bu saatten sonra bunun olma ihtimali çok az. Beşiktaş sezon başından beri çok az hata yaparak ve iyi mücadele ederek bugünlere geldi. Ne Galatasaray ne de Fenerbahçe şampiyonluğu hak etti.

Belki matematik olarak şu anda Beşiktaş şampiyon değil ama şampiyonluğu sonuna kadar hak etti.

Siyah-beyazlılar bir de Türkiye Kupası finali oynayacaklar. Ligdeki rakipleri burada da yoklar. Ama ligdeki rakipleri hiç aynaya bakmıyorlar. Saçma sapan konuşuyorlar, milleti kendilerine güldürüyorlar.

Beşiktaş'ın en büyük özelliği bu sene sahaya 11 kişi çıktılar ama tek beyinden düşündüler. Herkes arkadaşına yardım etti.

Sezon başı biraz sallandılar. Sergen baktı ki bu iş gitmeyecek, dizginleri iyice eline aldı. Yönetimle de sorunları oldu. Çabuk halletti ve bugünlere gelindi. Hele bir gece Sergen Yalçın ile yönetimin iplerinin koptuğu andı. Yönetimden 2-3 kişi Sergen Yalçın'ın biletini kesecekti!. Ama Başkan Ahmet Nur Çebi, "Siz karışmayın ben konuşacağım" dedi. O günden sonra Beşiktaş bugünlere geldi. Bugünlere gelinmesinde o gece ipleri eline alan başkanın payı büyüktür. Bir kulüpte başarı veya başarısızlık varsa önce başkana bakarım. Çünkü Türkiye'deki sistem böyle yürüyor.

Beşiktaş sonuna kadar hak etti. Tebrikler.

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