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ERMAN TOROĞLU
Yenilginin tek sorumlusu Fatih Terim

Yenilginin tek sorumlusu Fatih Terim

23.10.2019, Çarşamba
Ey Fatih Terim... Dün akşamın tek sorumlusu sensin. Neden? Takım iyi oynar, kötü oynar. Ben takımın mücadele etme şekline bakarım. Takım mücadele ediyor. Ama sen ne yapıyorsun? Uzun zamandır Belhanda denen futbol hırsızına prim veriyorsun. Sen Fatih Terim, takımı 60 dakika 10 kişi oynattın, Belhanda'yı kenara alana kadar. Ondan sonra sahaya Galatasaray takımı geldi.
Aslında Belhanda oyundan alındığında seyircilere ne dediğini ben anlayamadım. Ama Belhanda seyirciye ne diyorsa, bütün dediklerini külliyen sana yansıtıyorum. Çünkü sen Belhanda'nın seyirciye söylediklerinin hepsini hak ediyorsun.
Şimdi düşünün... Terim-Belhanda, Terim-Fegholi... Belhanda-Nzonzi... Bu ikilemleri bir karşılaştırın bakalım dün akşam. Nzonzi'ye yazık değil mi? Anası ağlamadı mı dün akşam?
Ey Fatih Terim, artık teknik direktörlüğüne dön. Uçuruma doğru gidiyorsun. Dost acı söyler. Uzun zamandır teknik direktörlük yapmıyorsun, şov yapıyorsun. Sana soruyorum... Bir Belhanda'yı aldıktan sonra sahadaki Galatasaray'a bak, bir de Belhanda oynarkenki sahadaki Galatasaray'a bak.
Sen uzun zamandır teknik direktörlüğü unuttun. İşin şovuna gitmeye başladın. Geri dön! Doğruyu yaparsın.
Maçı teknik olarak eleştirirseniz o kadar çok şey var ki... 4-4-2'ymiş, 4-3- 3'müş hepsi hikâye... Belhanda'dan önceki Galatasaray var, Belhanda'dan sonraki Galatasaray var dün gece... Bir de Fatih Terim var, assolist!
Hakem mi? 10 numara maç yönetti. 88'de bir kornerde eyyam yaptı. O kadar hata kadı kızında da olur.
NOT: Ey Galatasaray yönetimi ve Fatih Terim... Siz Falcao'yu neden ve niçin aldınız? Eğer Falcao bu maçta oynamayacaksa hangi maçta oynayacak. Bilmediğimiz bir şey varsa açıklayın da öğrenelim. Çünkü bu işin sonu biraz sakat gibi geliyor bana.
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