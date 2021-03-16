Papa’nın ve Siyonistlerin Kürtleri

MARKSİST/LENİNİST, dinsiz/imansız, Kürt görünümlü ama Kürtlere düşman, Haçlı/Siyonist ittifakına hizmet edecek bir terör devleti hayal ediyorlar. Sözde "Büyük Kürdistan" planı, ABD ve İsrail liderliğindeki Haçlı Hristiyan/ Siyonist Yahudi ittifakı tarafından tasarlandı. Katolik Hıristiyan aleminin ruhani lideri Papa, aynı zamanda Romanın merkezindeki Vatikan devletininin de devlet başkanı kabul edilmiştir.

Bu nedenle Papa Irak'a gelince, devlet töreniyle karşılandı. Türkiye, İran ve Suriye'yi bölerek, yeni bir terör devleti kurma fikrini ve haritasını, Papa'nın kafası ile tüm dünyaya bir kez daha duyurdular. Türkiye'deki yerli iş birlikçileri de pek memnunlar.

2016'daki Yahudi Kongresinde Siyonist olmak için Yahudi olmaya gerek yok, ben de Siyonistim" diye ilan eden Joe Biden'ın, Papa'nın Irak ziyareti için "övgüler" yağdırdığını da hatırlatalım.

Batılı emperyalist yamyamların ve Vatikan'ın hep görmek istediği haritadır. Aziz Türk milleti, bu haritayı yırtıp atmıştır, bundan sonra da ALLAH'ın izni ile yine parça parça edecektir.



ANDIMIZ VE CHP

Canan Kaftancıoğlu, CHP'nin İstanbul İl Başkanı olarak görev yapıyor. "Ermeni soykırımı var" dedi... "Türk devleti katildir" dedi... Terörist Sakine Cansız'ı andı... CHP'de hala görevinin başında duruyor.

Aynı CHP, yerel seçimlerde terör örgütünün eli kanlı katillerinin dağdan gönderdikleri destek videolarını kabullenmedi mi...?

Teröristlerin siyasi parti görünümlü arkadaşları ile seçim işbirliği yapmadı mı...?

HDP ile Türklüğü ortadan kaldıracak, Atatürk çizgisine ihanet edecek Anayasa taslakları hazırlamadılar mı...?Sonra da çıkıp mahkeme kararının ardından, Andımız üzerinden, Cumhur İttifakına saldırıyorlar.



HANGİ VATANI SEVİYORLAR...? ABD'Yİ Mİ?

Vatan sevgisi, ulusalcılık mevzularında mangalda kül bırakmayanlar... Bir bakıyorsunuz, Amerikanın çıkarları için çalışıyorlar.... Nasıl mı?...

Suriye'de olanlar hakkında kendi devletini, Türkiye Cumhuriyetini suçlayanlar, ABD, Rusya ve AB'ye hiç seslerini çıkartmıyorlar. 15 Temmuz ihanetinin ABD, AB, NATO ile ilişkileri hakkında tek bir laf dahi etmiyorlar. Buralara sığınan FETÖ mensuplarının hesabını sormuyorlar. FETÖ'ye düşmanmış gibi yaparlar, fakat onunla acımasızca savaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Devlet Bahçeli'ye savaş açarlar....



MÜSLÜMANA LAİK; HRİSTİYANA DEĞİL

Diyanet İşleri Başkanı'nın Cuma hutbesinde anlattığı konuları bile, "siyaset yapıyor" diyerek ağızlarına sakız yapan laik kesimler, Papa ziyareti ve harita düşmanlığı hakkında sus pus...

Hep söylüyoruz ya; bunlar sadece İslam ve Müslümanlar için laikler, Hristiyanlar ve Yahudiler için laiklik anlayışları yok...

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