BAŞKAN Erdoğan'ın içerideki performansını zaten millet sandıkta değerlendirecek. Yıllardır durum ortada. Kazana kazana gelen bir siyasi liderden söz ediyoruz. Asgari ücretten EYT meselesine ve getirilen son vergi barışına kadar olan eksende atılan çok adım var. Bunlara pek girmiyorum.

Yazan çizen çok zaten. Ben DIŞARIDAN bakıp "İçeride neler olabilir?" sorusunun cevabını aramaktayım. Kalıcı olan da bu. Türkiye'nin dünya üzerindeki konumunu ve etkisini belirleyecek olan da bu... Nasıl bir gelecekte yaşayacağımızı belirleyecek olan da...

Daha önce sıklıkla buraya taşıdığım sahiplerinden dolayı önemli bir yere oturan İngiliz THE ECONOMIST dergisi bu hafta garip bir kapağa imza attı. Kapağında Türk Bayrağı üzerindeki hilale Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siluetini yerleştiren dergi, seçim analizinde 'Türkiye felaketin eşiğinde' ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan da, bu kapak sorulunca haklı olarak "Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor? Benim milletim tayin ediyor. Benim milletim ne derse Türkiye'de o olur" cevabını verdi.

Buraya bir virgül koyup devam edelim....

Dünya üzerinde etkili olan ve her devleti, herkesi etkileyen POLİTİKALAR hiç bilmediğimiz tanımadığımız insanlar tarafından yapılmaktadır.

"Rusya neden savaşa girdi?", "Ukrayna için NATO üyeliği niçin Moskova'yı ürkütecek bir şekilde ele alındı?", "Büyüme ihtimali fazla olan savaş ne zaman sona erecek?", "AB enerji kriziyle ne ölçüde sarsılacaktı?" gibi pek çok soruyu oluşturan ve cevaplarını da belirleyen AKIL vardı.

Dünya üzerindeki pek çok DEVLET de neyin ne olacağını bilmez. Sonuçlarıyla yüzleşirler sadece.... Zelensky de bunlardan biri diye düşünmekteyim...

Oyunu kuranların başında ABD DERİN DEVLETİ geliyordu. Anglo-Sakson kanadının önemli gücü...

Haliyle oluşacak ritimde izlenmesi gereken isimlerin başında CIA DİREKTÖRÜ William Burns vardı. CIA DİREKTÖRÜ'nün nereye ne zaman ne sıklıkla gittiği istenmediği sürece öğrenilmesi güç bir işti.

Savaştan önce KREMLİN'e gidip DERİN RUSYA ile görüşen de Burns'tü.

Öncesinde Cenevre'de zaten Biden ile Putin özel bir zirveye imza atıyorlardı.

Bunu hazırlayan da İSTİHBARATTI... Doğal olarak...

Neyse...

CIA Direktörü William Burns'ün, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile geçen hafta Kiev'de gizli bir toplantı yaptığı bildirildi. CIA, Washington Post'a haberi sızdırıyor herkes oradan öğreniyordu.

Burns Kiev'e gidiyor ve Ukrayna liderine Rusya'nın önümüzdeki dönemde yapacağı askeri harekatlarla ilgili detaylı bilgi paylaşıyordu.

Zaten savaşın geldiğini de ABD'nin uydularından öğrenmiştik hatırlayın!

Sızan küçük bilgilerden Zelensky'nin ABD'nin verdiği yardımı ne kadar sürdürebileceğini merak ettiği anlaşılıyordu! Ukrayna lideri CUMHURİYETÇİLER'in dengesinden dolayı her türlü yardımın kesilebileceğini düşünmekteydi. Kaldı ki CIA Direktörü Burns de, "Evet bu ihtimal fazla. Eskiden olduğu gibi yardımlarımız kesintisiz gelemeyebilir" cevabı veriyordu... CIA direktörü, bir ölçüde Zelensky'yi kaderine terk ediyordu... Kendi iç dengesini bahane ederek...

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da, çarşamba günü Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada "Rusya önümüzdeki haftalarda yeni bir saldırı başlatacak.

Bu dönem Ukrayna'nın çatışmadan sağ çıkıp çıkamayacağını belirleyecek.

Çok önemli bir kavşaktayız..." dedi. Duda, Ukrayna'ya gönderilen mevcut askeri yardımın yeterli olmadığını belirterek, daha gelişmiş tanklar ve füzelerin de sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Ayrıca önemli bir buluşma daha oluyor ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark A. Milley, savaşın başlamasından bu yana ilk kez yüz yüze görüşmek üzere Ukraynalı mevkidaşıyla Polonya'da bir araya geliyordu. Önce Burns gidiyor sonra da komutanlar karşılıklı oturuyordu... Öte yandan Ukrayna ve Batılı ülkelerin savunma bakanları, Almanya'da ABD'ye ait Ramstein Hava Üssü'nde buluşuyordu. En önemli gündem, Alman Leopard tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesiydi. Almanya Başbakanı Scholz direniyor ABD ise bastırıyordu! Rusya ise bu gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, "Tank verirseniz Ukrayna'nın çekeceği acı artar" ifadelerine yer verdi. Tehdit etti...

Yani Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı işgal sürmekteydi ve karşı masa bir şekilde bunun uzaması için elinden geleni yapmaktaydı. Geçen her gün, AB'yi kemirmekte gücünden güç çalmaktaydı.

Savaşın dayandığı sınırlar AVRUPA'nın içiydi.

Soros'un "medeniyetimiz tehlikede" çıkışı çok anlamlı ve doğruydu. Uzayan savaş ihtimali BATI'yı sarsarken, Türkiye de seçimlere gidiyordu. Savaşın uzaması demek TÜRKİYE'nin alacağı rolün daha da artması anlamına gelmekteydi.

Tam da bu noktada, KÜRESEL ÖLÇEKTE GÜCÜ ARTAN BİR LİDER YEREL ÖLÇEKTE KAYBEDEBİLİR Mİ?

Bakılması gereken nokta burası. Bence zor, çok zor...

ABD ile yaşananlar, F-16 sıkıntısı ve yedek parça sorununu büyütmeyin.

Adamlar "Türkiye bizim küresel ölçekte stratejik ortağımız" dedi. Daha ne desinler. Günlük türbülanslara değil, çok az kişinin bildiği ve gördüğü KÜRESEL ROTAYA bakın... 6'lı MASA'dan birinin çıkıp Erdoğan'ı tasfiye etmesi DÜNYANIN GİTTİĞİ YERLE uyuşmuyor.

Erdoğan'ın kenara çekildiği bir denklem, ta en başından bu yana düşünülmedi.

Benim gördüğüm bu.

Çünkü oluşacak BOŞLUK Rusya'dan başlayan bir tsunamiye dönüşür ve pek istenen de bir tercih olmaz bu. Türkiye de, Erdoğan da bu dengede önemli bir rol oynuyordu... Değişmesini isteyen bir irade görebilmiş değilim. Masada bunu anlayan isim var mı ondan da emin değilim... Not etmek istedim...