GAZETECİ olsanız da her şeyi yazmak kolay değil. Elinizde kalem olması bazen hiçbir şeyi değiştirmiyor.

İklimin kendisi sizi sınırlıyor.

Satır aralarına sakladıklarınızla yetinmek zorunda kalıyorsunuz.

Bir de her olayı her çatışmayı her kavgayı her rekabeti İSİMLER üzerinden takip etmek gibi kötü bir alışkanlığımız var. Her isim önemli olsa, listeler yazar kimin kime bağlı olduğunu da açıklarız. Ancak o da KISA kalır. Günün sonunda izleyeceğiniz takip edeceğiniz NOKTA dışarısıdır. Varacağınız adres DIŞARISIDIR. Bu nedenle bakmak istediğim yer ANA KANALDIR... Partilerin yönü, ittifaklar, istihbarat, finansal operasyonlar, askeri manevralar hedefler son tahlilde sizi DIŞARIYA götürür! Ya orada asıl ittifakı görürsünüz ya da ANKARA ile çatışmayı...

İNGİLTERE-ALMANYA ve içlerinden doğan ekoller çatışır. Her yerde. Şimdi olduğu gibi. Bu iki ekol'ün en büyük taşıyıcısı ABD olduğu için de Washington'un katkısı maçın sonucunu değiştirir.

Türkiye'nin yakın tarihi budur.

Hiç kimse TÜRK DEVLETİ DEVLET GİBİ OLSUN İSTEMEDİ. Kontrol edilen kenarda bekletilen söz dinleyen bir YAPI olarak beklemeye alındık! Açıklanmasa da yakın tarih gösterdi ki asıl darbe asıl kurgu hep AVRUPA'dan geldi.

ALMANYA-FRANSA ve İNGİLTERE'den... Ve tabii ki ABD'den...

Bu güçler hükümetleri getirip götürdükleri gibi önemli isimleri de yanlarında tutmayı bildiler.

Ya da karşı çıkanları görevden almayı. Başkan Erdoğan'ın en sağlıklı adımlarının başında ORDUYU-MİT'i yanına alması geliyordu. Bu DEVLETİ geri almanın ilk ve en önemli hamlesiydi. Hatırlayın; HAKAN FİDAN görev geldiği zaman neler yazılıyordu neler...

"Erdoğan daha fazla taşıyamaz görevden alır" beklentisi oluşturuluyordu. Bütün bunların gölgesi dışarıdaydı. Bilmezdik.

İran üzerinden, irtica üzerinden, rejimin temelleri sarsılıyor yaygarası üzerinden olaylara bakardık. Hala öyleyiz.

Son günlere bakın!

Levent Göktaş-Gökhan Nuri Bozkır-İnan Kıraç- Necip Hablemitoğlu-Bergama altınları-itirafçılar-Özel Kuvvetler-komutanlar-kaçanlargetirilenler- verildiği söylenen emirler-MOBESE kayıtları- CEMEVLERİNE yapılan saldırılar... Daha neler neler...

Say say bitmez. Ancak olaylara yine de bize sunulanların dışında bakılmalı... ENERJİ ve GÜVENLİK meselesi geldi kapıya dayandı. Özellikle AVRUPA'nın. Nasıl oldu?

Rusya UKRAYNA'ya sudan bir nedenle daldı.

Petrolü kesti, gazın vanasını indirdi. AVRUPA BİRLİĞİ sarsılmaya başladı. Çok yazdım. Tekrar gerek yok.

Rusya'nın UKRAYNA'yı işgali AVRUPA için ölümcül bir darbeydi. Bu hamle Türkiye'yi RUSYA'ya yanaştıracaktı.

Doğal olarak operasyonun kurgusunu yapan ABD'ye de uzak kalmayacaktık. Bence içeride ve etrafımızda olan biten her olaya her kavgaya her soruşturmaya bu kurgu üzerinden odaklanmalıydık.

AVRUPA'nın tasfiyesi için başlatılan oyunda içeride dışarıda buna karşı olanlara bir güç gelip kendini hissettirirdi!

Ki öyle de olmakta...

Rusya AVRUPA'yı titretirken Türkiye gidip kanalları canlı tutuyor ve açıyordu.

ANKARA AVRUPA'ya da nefes oluyordu... Son TAHIL operasyonu da sanki öyle...

Mesela çok dillendirilmeyen Glencore International AG dünyanın en büyük hammadde ticareti yapan şirketler grubu olup merkezi İsviçre'nin BAAR kentindedir.

Glencore, cirosu itibarı ile Vitol'den sonra İsviçre'nin en büyük ikinci şirketidir.

Glencore, dünyanın birçok yerinde tesislere sahiptir.

Buralarda metaller, mineraller, ham petrol, petrol ürünleri, kömür, doğal gaz ile uğraşır.

Ancak ana konularından biri de TAHILDIR, AYÇİÇEĞİDİR... Devdir.

Ve Türkiye RUSYA'nın acı çektirdiği AVRUPA'yı en azından TAHIL konusunda rahatlatmayı başarmıştır.

DENGE ülke olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Ukrayna'dan ayrılan gemi haberlerine GLENCORE gemileri diye de bakmakta fayda vardı... İSVİÇRE yani...

Ancak biz hep sunulana bakmayı tercih ediyorduk.

İsmi son günlerde gündeme gelen gerçekten önemli bir kişi daha vardı. İnan Kıraç... İnan Bey'in etkisini gücünü tahmin etmekte zorlanmıyorum.

Ancak o bile birkaç yıl önce dolandırıldı. Kendisini FRANSIZ BAKAN Jean-Yves Le Drian olarak tanıtan kişi, video konferans yöntemiyle 40 ülkeden 150 kadar kişiyi çarptı. "Teröristlerin elinde olan Fransız gazetecilerin kurtarılması için fidye ödenmesi gerekiyor. Ancak devlet olarak bunu bizim yapmamız mümkün değil. Bu nedenle sizlerin desteğinize ihtiyacımız var" denilmiş. 80 milyon Euro toplayan dolandırıcılara en fazla para veren de İnan Bey'di. İddialar böyleydi. Ve yine Fransız medyasına göre İnan Bey yardımı ÇİN'deki hesaplarından yapıyordu...

Özel bir yüz maskesiyle Le Drian olarak bağlanan da İsrail kökenli Fransız Gilbert Chikli'ydi...

Rusya'nın AVRUPA'yı kıskaca alması Türkiye'nin öne çıkması aslında ÇİN ile kurulacak ilişkilerin de belirleyicisi oluyordu. Yeni yepyeni bir şeyler yapılıyordu.

Çok değişik ittifaklar oluşuyordu. Yeni bir kurgu ile baş başaydık. "İRTİCA" ile "REJİM TEHLİKEDE" fasa fisolarıyla yıkılacak hükümetler artık yoktu. Bunun yerine başka enstrümanlarla geliyorlardı. Geleceklerdi.

Doğaldı. Koca bir savaştı bu.

Bu mücadelenin sonucu olarak Trump'ın Florida'daki evi FBI tarafından basılıyordu. Trump görevdeyken FBI BAŞKANI JAMES COMEY'yi görevden almıştı. Bu ona karşı yapılan bir hamle gibi dursa da değildi.

Biden'dan sonra göreve yeniden gelme ihtimali olan TRUMP'ın KONTROL EDİLMESİ için kanıt toplanıyordu. Daha doğrusu oluşturuluyordu... İlk kez, ABD BAŞKANLIĞI yapan bir ismin evi basılıyordu. 15 KUTU evrak alıp götürülüyordu.

Aynı anda Trump'ın değerli belgeleri parçalayıp tuvalete attığı yalanları yayılıyordu.

Hillary Clinton'un kendi özel hesabından 33 bin mail attığı anlaşıldığı halde bir şey yapılmazken TRUMP için ÖZEL EVRAKLARI KAÇIRDI algısı yaratılıyordu...

Artık EVRAK ÜRETMEK, ABD DERİN DERİN DEVLETİNİN ELİNDEYDİ.

Trump söz dinleyecek ve kurulan yeni denklem için yola çıkabilecekti... Yani tesadüfe yer yoktu... Dünya böyle bir yerdi. Siyaset de ticaret de böyle yürüyordu... Gazetelere televizyonlara sığmayan gücün denklemi dışına çıkan herkes zarar görecekti. Özellikle AVRUPA ve AVRUPA ile bağları olanlar... Görünen bu... Bu nedenle AVRUPA da burada kontr operasyonlar yapacaktı. İsimlere takılmayın...

Olaylara bakın...