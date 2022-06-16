SAVAŞ sürüyor ve sistem ciddi olarak sallanıyor ve zarar görüyor. Dünya genelinde oyunu ilk görenlerden biri Fransız lider Macron'du...

Ortada fol yok yumurta yokken, Avrupa Ordusu istedi.

Trump'tan adeta fırça yedi...

Gidişatı en iyi okuyanlardan biri olan Macron, birkaç gün önce 'Avrupa savaş ekonomisine girmiştir. Uzun süre de böyle gidecektir.

Bir an önce savunma sanayimizi büyütüp güvenliğimizi sağlamalıyız' dedi...

Enflasyon Avrupa'yı sarsarken, Ruslar'ın elindeki enerji vanası korku salarken, Fransa bundan en az etkilenen ülke oluyordu... Çünkü Rusya ile teması çok azdı...

Buna rağmen savaşın Avrupa'yı bitireceğini görüyordu...

Bu arada iki önemli açıklama daha göze çarpıyordu...

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Batı ülkelerini Ukrayna'ya silah tedariki konusunda 'hızını kaybetmemeye' çağırdı. Austin, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "Ukrayna'nın öz savunmasına dönük müşterek taahhüdümüzü yoğunlaştırmalı ve Ukrayna'nın kendisini, vatandaşlarını ve topraklarını koruyabilmesini sağlamak için üzerimize düşenin fazlasını yapmalıyız" dedi. Bu kadar önemli olan UKRAYNA neden acil toplantıyla NATO'ya alınmıyordu o halde?

Diğer ilginç çıkış da PAPA'dan geliyordu...

Papa Francis, Cizvit dergisi La Civilta Cattolica'ya verdiği röportajda, Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Askeri operasyon öncesinde 'NATO'nun Rusya'nın kapısında havladığı' yönündeki açıklaması anımsatılan Papa, operasyonun 'belki bir şekilde kışkırtılmış olabileceğini' savundu.

"Küresel bir durum ortaya çıkıyor ve unsurlar çok iç içe" diyen Papa, operasyondan birkaç ay önce, kimliğini açıklamadığı ancak 'az konuşan ve çok bilge bir adam' olarak nitelendirdiği bir devlet başkanıyla görüştüğünü dile getirerek, "Bana NATO'nun eylemleri konusunda çok endişeli olduğunu söyledi.

Nedenini sordum, o da 'Rusya'nın kapılarında havlıyorlar. Rusların emperyal olduğunu ve kendilerine yaklaşabilecek herhangi bir yabancı güç olamayacağını anlamıyorlar' dedi" diye konuştu. Papa, "Belki de bir şekilde kışkırtılmış olan ya da engellenemeyen bu savaşın ardındaki tüm dramayı görmüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Rusya işgale başlıyor herkes anında UKRAYNA'nın arkasında yer alıyordu.

Açıklamalar peş peşe geliyor ancak Kiev çırpınıyor Moskova ise kazanan oluyordu.

Biden da Macron da Kissinger da Stoltenberg de, "Ukrayna toprak versin barış sağlansın" diyordu...

Olayı görenlerden biri PAPA'ydı. Ruslar'ın kışkırtıldığını söyleyerek KÜRESEL sonuçlara vurgu yaparak aslında haftalardır anlatmaya çalıştığım KURGUYU işaret ediyordu...

Belki çok kişi görmüyor belki konforumuz olan biteni anlamaya yetmiyor belki alışkanlıklarımız GELECEĞİ görmemize engel oluyordu...

Ancak büyük değişimin içinden geçmekteyiz...

Büyük bir savaşın yol açacağı sonuçları göreceğiz... Ve yine şimdilerde kimse konuşmuyor yazmıyor çizmiyor ancak Türkiye burada önemli rol alacaktır...

Bakın! BİRİNCİ VE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞLARI kısa aralıklarla yaşandı.

Özellikle İKİNCİSİNE kadar dünyada ABD diye bilinen egemen bir güç yoktu. Normandiya ile sahne aldılar.

Ancak sadece asker yolladılar. Avrupa savaşla bitip tükeniyor onlar asker yollayıp zaferi de sonrasında Avrupa'nın kontrolünü de ele geçiriyorlardı.

Onlar ürettikçe üretiyor, Avrupa ise tükeniyordu.

Avrupa ittifak yaparak aslında ABD egemenliğine meydan okuyordu. Arada bir DOSTLUK yoktu.

Şimdi de yok. Çünkü AVRUPA uygarlığı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan ABD kıskacını kırdı... Ekonomik olarak da siyasi olarak da...

Geriye sadece askeri adım kalmıştı. O adımı AB atamadı. Şimdi ise ABD, RUSYA üzerinden kurguladığı oyunla AB'nin elde ettiği kazanımları biçmek istiyor. Aralarındaki siyasi ekonomik rekabetin kazananı olmak niyetinde... Ukrayna işgalinin ana fikri budur...

2023'e giderken Türkiye'nin alacağı konum çok önemliydi.

Nerede duracağı, bu büyük mücadelenin sonucunu da belirleyecekti.. İçerideki siyasi tansiyonun çıkması ve daha da çıkacak olması ile TÜSİAD'ın açıklamasının arkasındaki asıl neden budur...

Bazı kesimler ekonomik gerekçelere dayanıp seçimlerde Başkan Erdoğan'ı yeneceklerini dillendiriyorlar.

Ancak KÜRESEL SATRANCI ERDOĞAN kadar iyi oynayabilen bir başka ismin olmadığını atlıyorlar...

Bu kadar hızlı ve erken yorum yapanları yanıltacak önemli gelişmeler yaşanabilirdi!

Dünya, çok şeye gebe...