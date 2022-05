ŞİMDİ olduğu gibi dünya bir krizin içine sürüklendiği zaman ROTAYI belirlemek ve doğru istasyonu seçmek için bakılacak iki önemli isim de hayatta. Dün yazdığım gibi biri Kissinger diğeri de George Soros... Seveni de sevmeyeni de var. Kabul etmek gerekir ki iki isim de EKOLLERİN taşıyıcısı.

Özellikle SOROS çok daha güçlü bir isim... Bir başka ülkede darbe yapabilen bir ismi küçümsemek akla pek uygun değil zaten... Renkli devrimleri iyi inceleyince tablo net olarak ortada.

Soros'a, Davos'a Rusya- Ukrayna savaşına geleceğim.

Ancak önce bir hatırlatma...

Yaklaşık 10 yıl önce üç genç kızın çırılçıplak fotoğrafları dünya medyasına servis edildi.

Üç genç kızdan biri o dönem 18 yaşında olan Angela Merkel'di. Fotoğraflardan sonra öne çıkan bir yorum vardı! 1973 yılına ait fotoğraf için ortaya atılan ilk şık, RUS İSTİHBARATI KGB'ydi!

2013 gibi AVRUPA BİRLİĞİ ekonomik sıkıntı yaşayan üye ülkelere acı reçete çıkarıyordu. Yunanlılar ve Kıbrıslı Rumlar da ateş püskürüyordu.

Kıbrıs Rum yönetimi, AB ve IMF ile yaptığı anlaşma uyarınca 10 milyar euro yardıma karşılık bankalarındaki 100 bin euro'nun üzerindeki 68 milyar euro'luk mevduata yüzde 40 vergi alınmasını kabul etti.

Rum bankalarında yaklaşık 38 milyar doları bulunan Ruslar ise bu anlaşmayla 15 milyar euro'yu kaybetme riski ile karşı karşıya kaldılar. İddiaya göre OLİGARKLARIN baskısı üzerine KGB devreye girip ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI servis ediyordu. Bugünden bakınca olayın RUSLARLA pek ilgisi yoktu! "MERKEL İLERİDE HAİN İLAN EDİLİRSE ŞAŞIRMAYIN..." diye birkaç kez yazdım. Merkel Rusya'yı yanına çekip Çin ile bütünleşip KÜRESEL TEK GÜÇ OLMAK İSTEYEN AKIMIN TEMSİLCİSİYDİ.

Almanya yalnız değildi!

AVRUPA'nın yanı sıra ABD'de bunu destekleyen çok aile vardı! Zaten konu da buydu. Rusya'nın UKRAYNA'ya KİMSENİN BİLMEDİĞİ BİR NEDENLE SALDIRMASI BU PLANI BİTİRİYORDU. Merkel'in RUSYA ile enerjide iç içe geçmesi ve geleceği RUSLAR'a göre planlamasının bozulması gerekiyordu.

Şimdi yapılan da buydu!

Bence çıplak fotoğraflar ve arkasından "RUSLAR SIZDIRDI" iddiası gerçeği yansıtmıyordu. Almanya ve Merkel'in RUSLAR'la olan yakınlığına itirazı olanlar bu ilişkiyi sakıncalı görenler üç genç kızın fotoğraflarını sızdırıyordu. Rusya'nın konudan haberi bile yoktu bence...

Devam...

ABD'li milyarder yatırımcı George Soros, Davos'ta merakla beklenen akşam yemeği buluşmasında GÜNCEL değerlendirmeler yaptı. Soros kendi kazandığı paraları KAPALI TOPLUMLARIN KAPALI LİDERLERİNİ İNDİRMEK İÇİN HARCIYORDU.ÖRNEK ÇOKTU. AÇIK TOPLUM VAKFI bu işin merkezinde yer alan tabelaydı. Soros, DAVOS'taki akşam yemeğinde doğal olarak Rusya'yı Putin'i Ukrayna'yı konuştu...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin "medeniyetin sonu" olabileceği uyarısını yapan SOROS, "Rusya'nın saldırısı AVRUPA'yı temelden sarstı.

İşgal, Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı anlamına gelebilir ve medeniyetimiz bunu atlatamayabilir. Medeniyetimizi korumanın tek yolu belki de Putin'i mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yenilgiye uğratmaktır" dedi. Konuyu enerjiye getiren ünlü spekülatör SOROS, "AVRUPA Rus fosil enerji kaynaklarına aşırı bağımlı. Bu bağımlılık büyük oranda ALMANYA'nın eski BAŞBAKANI Merkel'in politikalarından kaynaklanıyor.

Çünkü ÇOK ÖZEL GAZ ANLAŞMALARI yaptı.

Başta Almanya olmak üzere, Avrupa'yı Rusya'ya enerji alanındaki bağımlılık nedeniyle eleştirdi. Avrupa'nın Rus fosil enerji kaynaklarına "aşırı bağımlı" olmayı sürdürdüğünü belirten Soros, "Bu bağımlılığın büyük ölçüde Almanya'nın eski başbakanı Angela Merkel'in merkantilist politikalarından kaynaklandığını" iddia etti.

Merkel'in Rusya ile doğal gaz sevkiyatı konusunda "özel anlaşmalar" yaptığını söyledi. Rusya'nın AVRUPA'ya enerji kartı ile rest çektiğini dile getiren SOROS, "Ukrayna işgali birden bire ortaya çıkmadı.

Dünya giderek birbirine taban tabana zıt iki yönetim sistemi arasındaki bir mücadeleye giriyor: Açık toplum ve kapalı toplum..." sözleriyle BÜYÜK MÜCADELEYİ ÖZETLEDİ...

İşte yıllardır anlatmaya çalıştığım da buydu. İKİ EKOL ÇATIŞIYORDU.

Birinin elinde silah ve enerji, diğerinin elinde ise para ve teknoloji vardı.

Bunların yani iki ekolün de arkasında ismini bile bilmediğimiz pek çok AİLE bulunmaktaydı. Türkiye'de her şey ŞABLONLARLA gittiği için mücadele tam olarak anlaşılamıyordu.

Parti isimlerinin ötesine geçilemiyordu. Çok detay vermesem de MUHALEFETLE BAŞKAN ERDOĞAN'ın kavgası çok uzun soluklu.

Dün başlamadı yarın da bitmeyecek. Rusya UKRAYNA'ya giriyor ALMANYA'nın en etkili yayınları ALMANYA-ÇİN bağlantısının bitmesi gerektiğini manşetlere çıkartıyordu! UYGUR KARTI MASAYA geliyordu!

KONU AVRUPA'nın, Almanya'nın ÇİN ile irtibat derecesiydi. Bu KÜRESEL SİSTEMİN geleceğini ilgilendiriyordu. İçerideki bütün tartışmaların temelinde yatan gerçek DÜNYANIN tepesindeki KAVGAYDI.

Bütün muhalefet Erdoğan'a yüklenecekti. Ve bu giderek artacaktı. Bir süre sonra KÜRESEL operasyonlar görülecekti. Bilinmedik yerlerden tahmin edilmeyen yerlerden içerideki denge bozulmak istenecekti.

Binlerce kez yazdım. Türkiye çok önemli bir ülkeydi. İKİ EKOL DE ANKARA'YI YANINDA GÖRMEK İSTİYORDU. Bu nedenle AVRUPA kaynaklı basınç artacaktı. Çünkü ERDOĞAN AVRUPA'nın karşısındaydı. İçeride her ne olacaksa bu nedenle olacaktı... Tansiyon çok yükselecekti. Partilere, isimlere, yaptıklarına değil arkadaki güce bakın!

NOT: Önümüzdeki günlerde olan biteni isimler üzerinden de anlatırız... Ancak önce Davos'taki Kissinger ve Soros'un çıkışlarını anlamak gerekiyor...