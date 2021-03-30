BUGÜN Sultan Abdülhamid'den Evergreen'e giden hatta bakalım...

Merkez Bankası'nın tartışma konusu olması, döviz hareketleri, Kanal İstanbul, HDP'ye kapatma davası, muhalefetin tutumu, rektör atamaları... Ya da aklınıza gelen pek çok şey neden YÜKSEK TANSİYON olarak karşımıza çıkmakta. Her olan biteni bir yere bağlayacak değilim. Ancak en tepede olan kavganın tarafları belli. Bunu bilmeden buralarda yaşananları analiz etmek çok kolay değil.

En son olan SÜVEYŞ KANALI'nın kapanması ve deniz trafiğinin kesintiye uğramasıydı... Evergreen şirketinin gemisi Ever Given'in Süveyş'i kapatması bütün devletlerin yüreğini ağzına getirdi! Hillary Clinton-Jeffrey Epstein-Ghislaine Maxwell ilişkisini bu GEMİ üzerinden aktardım. Gelin bugün vitesi daha yükseğe koyup KÜRESEL KAVGAYI ANLAMAYA çalışalım...

Mart ayının başlarında önemli bir kaza oldu!

Bazı ajanslar haberi "ÖLDÜRÜLDÜ" diye geçse de resmi makamlar, "KAZA" açıklaması yaptı...

Fransa'nın ünlü sanayicisi Serge Dassault'un oğlu milyarder Olivier Dassault, 69 yaşında helikopter kazasında hayatını kaybetti.

1 Mart 1951 Boulogne- Billancourt doğumlu Fransız politikacı ve milyarder Olivier Dassault, Serge Dassault'ın oğlu ve Marcel Dassault'ın torunuydu.

Dede önemli bir kişilikti.

Birinci Dünya Savaşı'nda uçak teknolojisini farklı kullanmış, çığır açmış, daha sonra ALMANLAR tarafından davet edilmişti. "Gel bizimle çalış" teklifine "HAYIR" dedi. Kabul etmediği için KAMPLARA ÖLÜME yollandı. Kurtuldu.

Sonra da bu baskı nedeniyle KATOLİK OLDU...

YUNANİSTAN'A VERİLEN RAFALE UÇAKLARIN SAHİBİ DE BU AİLEYDİ.

Dede Dassault, 1929'da şirketini kuruyor, ilk uçağını 1930'da yapıyordu. O zamanlar ismi MARCEL BLOCH'tu.

Alman baskısından sonra soy isimlerini değiştirdiler. Dedenin babası Adolphe Bloch, annesi ise Noemie Allatini'ydi! Bizler bu aileyi tarihte ALATİNİ ailesi olarak biliriz. Sultan Abdülhamid'in SELANİK'te 3 yıl ev hapsinde tutulduğu yer bunlara aitti. 1898'den beri AİLE bu evi KIR evi olarak da kullanmaktaydı.

Dassaultlar'ın Yunanistan'a yakınlığı SIR değildi. Toprakları gibi görüyorlardı. Doğaldı.

Bu nedenle Yunanistan'la ilişkileri hep sıcak oldu. Ancak ALATİNİ AİLESİ'nin Selanik'te tutunması ve büyümesini sağlayan aile ise ROTHSCHILDLER'Dİ.

Belgeleriyle isim isim ortada zaten. Aralarında büyük yakınlık bulunmaktaydı.

Dassaultlar UÇAK işinin yanı sıra BULUT yani dijital bilgileri depolamak için de ABD'nin dışında bir yol bulmak istiyorlardı. Kazadan iki gün sonra yani Olivier Dassault'un ölümünden 48 saat sonra, Fransa'nın ünlü şirketi OVH'de yangın çıkıyordu... Fransız bulut bilişim firması OVH halka açılacakken yangınla boğuşuyordu! OVH Avrupa'nın en büyük bulut hizmetleri sağlayıcısıydı.

Büyük bölümü hasar gördü...

Yunan kökenli ünlü Fransız Dassault Ailesi, Süveyş Kanalı'nı kapatan EVERGREEN şirketinin HAVADA ortağıydı.

Yani Dassault Aviation ile EverGreen Aviation birlikte yol alıyordu...

Devam...

Rothschild Ailesi'nin SÜVEYŞ'in yapılmasındaki ve sonrasında kontrol edilmesindeki etkisini pas geçiyorum... Kaybeden OSMANLI oluyordu! AİLE ilişkileri ve ortaklıklar böyle ortada olunca "Rothschildler acaba dünyanın tepesine SÜVEYŞ'ten mesaj mı verdi?" diye düşünmeden edemiyordum... Dassault'un ölmesi ya da öldürülmesine verilen bir karşılık mıydı?

Evergreen üzerinden DENİZLERİN 11 EYLÜL'ünü mü yaparız diyorlardı?

Düşünün!

Bütün bunlar peş peşe gelirken bir kötü haber de ENDONEZYA'dan geldi.

RAFİNERİ patlaması yaşandı.

İlk ağızdan yapılan açıklamalara göre 20 kişi yaralanmıştı...

Alevlerin gökyüzüne yükseldiği bölgenin ilginç bir tarafı vardı...

Endonezya YEŞİL ENERJİ'de kimselerin kullanmadığı bir teknolojiyi kullanıyordu.

Petrolün yapacağı işi yağ'dan elde ediyorlardı. Yeşil ve ucuzdu! İşin garibi DASSAULT AİLESİ'nin en çok jet sattığı ülke ya da coğrafya burasıydı.

Yeşil Enerji'nin arkasındaki isimlere baktığınızda ROTHSCHILDLER'e gitmekte zorlanmıyordunuz...

Sanırım teknoloji de aynı adresten geliyordu! ABD FOSİL YAKIT işinde bir numara olan güçtü. Belli ki böyle bir gelişmeye pek sıcak bakmazdı! Bakması da beklenemezdi!

Olivier Dassault'un ölümü, OVH BULUT firmasının yanması, Süveyş Kanalı'nın kapanması ve Endonezya'daki en özel rafinerinin infilak etmesi... Kağıt üzerinde çok ayrı gibi dursa da arka plana seyahat edince hepsinin birbiriyle ilişkili olduğunu görüyorsunuz...

Sultan Abdülhamid Han'dan beri böyle bu işler... Gel de anlat anlatabilirsen... Kitaplara sığmayacak kadar geniş olan ilişki ağının kısacık özeti bu!

Anlayana tabii...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın