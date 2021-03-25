BU yılın en önemli zirvesi kuşkusuz ALASKA'daki ABD-Çin buluşması idi. Toplantı sonrası pek bir şey sızmadı.

Doğaldı. Ancak ABD'nin biriken cari açığı ve borçlarının SIFIRLANMASI gerekiyordu. Gizli gündem buydu. Çünkü ÇİN hem rakip hem de alacaklıların başında yer alan ülkeydi...

Anchorage'daki toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Politbüro üyesi Yang Jiechi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi katıldı. Perde arkası sızmadığı için işin magazini yapıldı.

Zirveye Çinli kadın çevirmen Zhang Jing damgasını vurdu.

Videoları milyonlarca kez izlendi. Güzelliği ve aklıyla öne çıkan Jing, 15 dakika nefes almadan çeviri yaptı!

Bunun üzerine Amerikalılar, "Çin ile mi hanımefendi ile mi müzakere yapıyoruz" esprisini de patlattılar...

Neyse... İŞ ÇOK CİDDİ...

Bu zirveden sonra bizi de ilgilendiren son derece ilginç gelişme oldu. Bunu da önceki gün öğrendik... Israrla "TÜRKİYE'nin ne önemi var" diyenlerin yakından bilmesi gereken bir gelişmeydi bu! Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ALASKA'dan sonra TÜRKİYE'ye geliyordu.

Önceki akşam "Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, 24- 26 Mart 2021 tarihlerinde Türkiye'ye ziyarette bulunacaktır..." bilgisini okuyunca "TAMAM" dedim... Çinli Bakan Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman'a da gidecekti... Ve bu program ALASKA'daki ABD ile yapılan zirveden sonra doğuyordu! Biden hala ANKARA'yı aramamışken Wang Yi'nin geliyor olması TÜRKİYE'nin dünya üzerindeki konumu, iç siyasetin ritmi, kadroların oluşturulması üzerinde etkisini gösterecekti...

Çinli BAKANIN, AK PARTİ'nin KONGRESİ'nin yapıldığı gün gelmesi de ilginçti. Başkan Erdoğan kongrede çok önemli mesajlar veriyordu. Benim en çok üzerinde durduğum şu çıkış oldu: "Afrika, Asya ve Avrupa'nın kalbinde yer alan bir ülke olarak, bizim ne doğuya ne de batıya sırtımızı dönme lüksümüz yoktur.

Birbiriyle rekabet, hatta gerilim halinde olan ülkelerle aynı anda dengeli, tutarlı ve uzun vadeli iş birlikleri geliştirmenin kolay olmadığını elbette biliyoruz. Ancak Türkiye, hem coğrafi konumu hem ekonomik çıkarları hem de kuşatıcı dış politika vizyonuyla, bunu başaracak güce ve dirayete sahiptir..." Yani BAŞKAN ERDOĞAN Türkiye'nin konumunu özetliyor rotanın altını çiziyor ve yolun da engebelerle dolu olduğuna işaret ediyordu.

Başkan Erdoğan AK PARTİ içinde değişik ritimleri temsil eden isimlerle yola çıktı.

İsim vermek istemiyorum ancak dünya dengelerinin oluştuğu merkezlere çok yakın kişiler vardı. Zamanla hepsi kenara çekildi. Ya parti kurdu ya da emeklilik hayatına döndü... Erdoğan ise devam etti. Ve en zor yolu seçti.

DENGE İÇİNDE DENGE

KURMAYI... Türkiye öteden beri ABD ile İNGİLTERE arasında gidip geldi. Paylaşıldı.

Söylenmez ama böyledir.

Alınacak önemli kararlarda hala bu iki başkente haberler uçar! Anında! Sır da değil...

Her darbenin cuntanın arkasında İKİ ÖNEMLİ GÜCÜN izi vardı. Bazen de ALMANYA işe karışırdı.

ABD üzerinden! Bunların bu coğrafyadaki savaşı bize el ve ayaklarımıza pranga olarak döndü. Başımızı kaldıramadık.

İleri adım atamadık. İçeride sorunlarla boğuştuk... Yıllardır bunları yazıyorum, yeni yeni anlaşılmaya başlandı. Zaten o merkezler de itiraf etti...

Başkan Erdoğan'ın çizdiği yol çok ama çok zor! BÜYÜK DENGE TÜRKİYE'yi içine alarak kurulacak.

NET! Yani ya DOĞU'da ya BATI'da olacağız...

AKSİ BENCE MÜMKÜN

DEĞİL. Deneyeceğiz ama zorlanacağız. Bu nedenle Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin gelişini çok önemsiyorum.

Bu nedenle yakında TÜRKİYE yol haritasını açıklayacak diye bekliyorum...

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Almanya'yı KUZEY AKIM için son kez uyardı. Tıpkı Pompeo gibi Trump gibi... "Bir an önce bu projeye son verin Rusya ile ilişkilerinizi kesin" diyerek...

CUMHUR İTTİFAKI'nın süreceği ortadayken Ankara'nın ABD ile oturup yol almasını da beklemiyorum.

İlişkileri rölantiye alarak araya mesafe koyarak DOĞU'da yer almak ilk tercih gibi durmakta... Bence bunu Biden da bildiği için aramamakta... Bu nedenle önümüzdeki günlerde içeridedışarıda sert rüzgarların eseceği bir dönem olacak.

Kimse bizi DENGENİN DENGESİ OLARAK

İSTEMEYECEK.

Türkiye'nin olduğu taraf, kazanacağı için TERCİHE zorlanacağız... Bütün olacaklara buradan bakın...

Çok şey olacak çünkü...