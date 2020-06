zamandır anlatmaya çalıştığım dünyanın tepesindeki kavga... Bunu kıtalara, ülkelere, şirketlere, kişilere, bankalara ve partilere kadar uzatın, esnetin...Bütün yerel ve küresel ölçekte etkili kurumlar bu kavganın sonucu tarafını, yönünü ve rotasını belirler.Aslında her önemlitalimat yukarıdan gelir. Bu bazen Washington, bazen de Londra'dır...Gerisi de masaldır...Şimdi gelin çok bilmediğimiz önemli bir isme geçelim... Büyük dengede büyük iş yapacak olan gizemli aktöre...ABD Başkanı Trump'ın ticaret danışmanı Peter Navarro, Beyaz Saray'ı Yeni Dünya Düzeni'nin merkezi olarak yorumladı.Navarro, Derin Amerika'nın önemli bir ismidir. Kimi zaman Cumhuriyetçi oldu, kimi zaman Demokrat Parti'de görev yaptı. Kimse onu taraf değiştirdiği için eleştirmedi. Çünkü ovebir Amerika için bu adımları atıyordu. Hatırlarsanız bir süre önce"Artık Cumhuriyetçi ya da Demokrat önemli değil. Önemli olan Büyük Amerika" dedi... Navarro'yu da buile birlikte düşünmek gerekmekte...Navarro, "Baba ve oğul Bush, ABD için büyük şans", "Hem Bill Clinton hem de Al Gore afişini taşımaktan gurur duyuyorum" dedi. Şimdi bu iki cümle ilk bakışta asla yan yana gelemez.Ancak Navarro, uzun yıllardır Beyaz Saray'ın karar vericilerinden. Son dönemde öne çıkması ise Çin'i'de en iyi bilen birkaç kişilik listenin zirvesinde yer almasından dolayı...BugünTicaret Bakanı Wilbur Ross'un ticaret sistemini hazırlayan kişi de Navarro. Kirli Amerika'nın en önemli yüzü olan ve son dönemde herkesin tanıdığı Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Anthony Fauci'nin en çekindiği kişi de Peter Navarro. Şimdi yeni bir dönem için ABD'nin bazı ülkelerle yakın temasta olması gerektiği raporu da bizzat Navarro tarafından hazırlandı. Derin Amerika'nın gideceği yolu, ulaşması gereken limanı açıkladı...İşte o raporun ayrıntıları:Türkiye, zor bir ülke.Ancakgücü ile ortak bir noktadaçalışabileceğimiz bir ülke.Washington içinde Türkiye karşıtlığının bir süre sessiz kalması için gereken adımlar atılmalı.Türkiye şıkkı mutlaka denenmeli.ve özellikle Körfez ülkelerinin tüm petrol rezervleri Washington tarafından koruma altına alınmalı. Bu'nin süper güç olarak kalmasını sağlayacak önemli bir adım.merkezli finans sistemi çökertilmeli.ticaret merkezi olması engellenmeli.Alternatif ülkelere destek verilmeli.şirketlerininile bağı kopartılmalı.kararlara saygı duyacağıkanunlar çıkartılmalı.Türkiye'yiiçin "olmazsa olmaz"gören NavarroDerinİngiltere'yi ve finanssistemini elegeçtirmekistemekte...Zaten silah da ellerinde...Bunların olması demekanlamınagelmekte...Şimdi bu rapordan rahatsız olanlar var.da bunların arasında yer almakta...Navarro'nun taleplerinin en önemli kısmı olan Londra merkezli finans sisteminin çökmesi aynı zamanda Trump'ın gücünü de tamamen yok edecek bir adım. Çünkü Trump, Londra sayesinde zengin işadamı oldu.Birçok kez bu sisteme karşı çıkmak zorunda kalsa dada yaşadığı için bu açıklamaları yaptığını biliyoruz.finans gücünün elinden alınması, dünyada rejim değişikliğidir.Bunun olası sonuçları elbette ağır olacaktır. Ancakbu konuda çok kararlı görünüyor.Henry Kissinger, Navarro'nun'yi değiştireceği fikrinde.Hatta emin... Kissinger'ın savunduğu, "liberal dünya düzeninin ilkeleri korunmalı" sözü, finans sisteminin Londra'dan yönetilmesinin devamına işaret ediyor.Pandemi süreci açık şekilde gösterdi kiilesavaşı daha da şiddetlenecek. Şimdi4 trilyon dolardan fazla bastı, Avrupa Merkez Bankası 1 trilyon euro'nun üzerinde yeni parayı piyasaya sürdü.1.7 trilyon - euro daha basmak zorunda.Şimdi piyasada para bolluğu yaşanacak. Hem'in hem de Avrupa Merkez Bankası'nın para basmasının kararı Londra'da verildi.Bu dafinansadımlarını engelleyecek.Washington da bunu biliyor. Bu nedenleda siyahi gençle başlayan sosyal kaosu Avrupa'ya yaymayı planlıyor. Bunun örneklerini Fransa, İtalya, Belçika ve Hollanda'da gördük. Sosyal kaos paranın dolaşımını azaltır. Pandemi süreci gibi insanların parayı cebinde tutmasını sağlar. Planlar yapılıyor, uygulanıyor.Her iki taraf için de aynı durum söz konusu.Peter Navarro'nun raporu,ciddi karşılık buldu. Bu planları bozmak için elbette planlar yapıldı.Londra, büyük gücü bırakmamak için her yolu deneyecek.da yolunu açacak çok ciddi adımlar atacak.Zirvedeki bu savaşı iyi takip ettiğiniz zaman her yerde ne olacağını, nasıl ittifaklar kurulacağını, nasıl mücadele yaşanacağını zorlanmadan anlarsınız...Olay budur...