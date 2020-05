Derin ev

ÇOK ilginç gelişmeler oluyor. Özellikle ABD basınında inanılması güç konulara yer veriliyor. Çok gizli olan alanlara giriliyor.

Dehlizlerde gidiliyor...

Şaşırmamak elde değil...

Daha önce başka parantezleri doldurmak için yazdığım bölge şimdi biz bilmesek de görünmeyen manşetlerde.

Dünyayı etkilediği için bizler için de son derece önemli.

Washington'a gidenler bilir...

Potomac nehri şehri ikiye böler adeta.

Georgetown'dan karşıya geçersiniz ve CIA merkezine doğru yol alırsınız.

10 dakikada... İşte CIA'nın merkezinin bulunduğu bölge dünyanın en değerli evlerinin bulunduğu McLean'a yaslanır.

Bu bölge dünyanın kalbi gibidir... McLean'a kimlerin gelip gittiği romanların filmlerin konusudur. Buraya sığmaz...

Gelin bugün buradan gidelim...

Önemli bir parantezin içinde kalarak...

Amerika Birleşik Devletleri'nde bugüne kadar 45 başkan görev yaptı. Son Başkan Donald Trump, 2017'de "Derin devlet" dedi. Bugüne kadar hiçbir Amerikan başkanının cesaret edemediğini dile getiriyordu. JF Kennedy'nin bir toplantıda "Derin Devlet benim kadar güçlü değil" sözünü söyledikten sadece 49 gün sonra öldürülmesi, aslında Trump'ın büyük bir risk aldığının kanıtıydı...

Masonik bir başkent olarak Washington'un doğal olarak gizli KOD'ları çoktu...

Trump 2017 yılında "Derin Devlet" dedikten sonra, tam 23 kez Derin Amerika'ya meydan okudu. Trump, suikastı da göze aldı. Ailesinin tamamının ortadan kaldırılma riskini de defalarca sırtladı. Çok az kişi yazdı ama gerçek buydu.

Ancak unuttuğu bir gerçek vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimin hangi aday tarafından kazanılacağı, Washington DC'nin önemli bölgesi olan McLean'deki bir malikanede alınırdı. Kimin nasıl kampanya yönettiği ne vaat ettiğinin bir ÖNEMİ yoktu.

ABD tesadüflere yer vermezdi.

Ronald Reagan, George H.W Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama ve Donald Trump… Amerika Birleşik Devletleri'nin son 40 yılında Beyaz Saray'da yaşayan başkanların tamamı McLean'deki evde aylar öncesinden başkan olacaklarını öğrendi. Buradaki evler MALİKANEYDİ normal ölçülerden söz etmiyorum...

Büyük arazilerin içinde önlerinde lüks araçların bulunduğu ve elektronik sistemle güvenliğin kusursuzca sağlandığı bir yerdi.. En küçük evlerden biri Dick Cheney'indi... Düşünün artık..

Bu bölgede kimin kazanacağı belirlenirken Al Gore, Kerry, Mitt Romney veya Hillary Clinton'ın gibi isimler de kaybedecekler kulübüne dahil ediliyordu...

Bütün önemli isimler McLean'deki malikaneyi bilir ve aylar öncesi kendilerine "başkanlık" kartı verilip verilmeyeceğini anlarlardı.

Herkes kendi rolünü oynardı...

Şimdi McLean'deki o malikane geçtiğimiz ay yıkıldı.

Amerikan Derin Devleti'ni yöneten ailenin oturduğu o malikane artık yok. Neden yıkıldığını da bilen yok.

Yazılanlar çizilenler arasında yok... Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde, 'derin' bir darbe yaşandı. Derin Devlet yer değiştirdi. El değiştirdi... İşte CORONA ile büyük sancıları yaşadığımız bu iklimde olan en önemli değişim buydu...

Haberimiz yoktu.

Bu yeni bir dönem...

DERİN EV'in yıkılması Amerika Birleşik Devletleri'nin strateji değişikliğine gittiğinin kanıtı. Hem de çok hızlı ve keskin bir değişim...

McLean'deki o malikane savaşları çok severdi. 40 yılda Arjantin-İngiltere Falkland Savaşı, Sovyet-Afgan, İran- Irak, Hırvatistan savaşı, Bosna savaşı, Kosova savaşı, iki körfez harekatı, Arap Baharı gibi birçok dalgalanma McLean'deki malikanenin kütüphanesinde kararlaştırıldı.

Bu kadar büyük bir güce sahip olan aile, malikane ve Derin Devlet yerini başka bir güce bıraktı. Demek ki bu güç öncelikli olarak savaş istemedi.

Yoksa savaş çıkartmak çok kolaydı. Hürmüz Boğazı'nda Amerikan askerlerine bir füze gelirdi, Amerikan donanması bunun sorumlusu olarak İran'ı açıklardı. Sonra İran'dan birkaç ülkeye füze atılırdı ve savaş başlardı. Şimdilik buna gerek yoktu. Çok büyük bir ekonomik kaos gerekiyordu. Virüs seçeneği önemliydi. Hazırdı ve sadece birkaç dakikalık operasyona bakıyordu. Öyle de oldu, Çin'in Wuhan kentinden başlayan virüs, dünyaya yayıldı.

Aslında hepsi Wuhan'dan yayılmadı. Detayların çok da önemi yoktu. Sonuç önemliydi ve Amerika Birleşik Devletleri, planladığı sonuca doğru ilerliyordu. Derin yapılar içinde de anlaşmazlıklar olur.

Değişimi kabul etmeyenler tasfiye edilir. Belki de Reagan döneminden beri yorulan bu güç, yeni dünya için Amerika Birleşik Devletleri'nin önündeki en büyük engeldi. Sonuçlarına bakarsak evet 'derin yapı' bunu engel olarak gördü ve eskisini tasfiye etti.

Şimdi yeni güncellenmiş teknolojiye uyumlu DERİN AMERİKA var.

Savaş gemilerini binlerce mil yüzdürüp, savaş uçaklarını havalandırıp, büyük kanlı katliamlar yapmak çok maliyetli. Ya da terör örgütleriyle sistem değiştirmek... Bunlar kullanıldı ve denendi... Artık terör örgütlerinin Washington'la bağını bilmeyen yok. Yeni dönemde terör örgütleri lokal operasyonlar için kullanılacak.

Bir virüs, dünyadaki sistemi değiştirebiliyorsa, terör örgütlerine de savaşlara da ihtiyaç yok.

Ancak savaş kalıbını tamamen yok edilmesi de mümkün değil. Çünkü virüsler de çok maliyetli EKONOMİK sonuçlara neden oluyor. Coronavirüs'ün ekonomik yıkımı 40 TRİLYON DOLARI aştı.

Yani operasyonun maliyeti düşük ama sonuçları çok ağır.

Virüslerin sürekli kullanılması da riskli. Çünkü psikolojinin bozulduğu toplumları yönetmek de kolay olmaz.

Şu anda virüs sonrası insanlar emir almaya yatkın. Ancak arka arkaya birkaç salgın, her bireyin kendi kararlarını almasının önünü açabilir. O nedenle Coronavirüs kadar etkili bir salgının yakın zamanda gerçekleşmesi zor. Bu yetti de arttı bile... Artık bakılması gereken yıkılan DERİN EV'in yerine ne konuldu! Silahın bir adım geriye alındığı düzenin eşiğindeyiz. İkinci Dünya Savaşı'dan sonra kurulan sistemin kurumlarıyla sarsıldığı dönemdeyiz...

Herkes ve herşey için değişim kapıda... Çünkü değişimi kendi içlerinde başlattılar... Akıllarımızı birleştirip yeni frekansı anlamalıyız...

Özellikle PARAYI...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın