ABD'NİN Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi DOĞU AKDENİZ'de olmak istediği, denizin altındaki zenginliğe hükmetmek amacı güttüğü artık SIR değil...

Petrolü ve gazı yöneterek muhtemel rakiplerini budamak, sınırlı hale getirmek ve kontrol etmek istemekte. EGEMEN GÜÇ OLARAK AJANDASININ bu olması son derece normal.

Bundan şikayet edenlerin ne yaptığı, ne yapacağı önemli! Şu an için bakıldığında Türkiye kadar NET olarak ABD ile mücadele eden yok. Bölgesel sorunlar yaşasak da Suriye'de canımızı sıksalar da küresel ölçekte ABD'nin rakibi Türkiye değil ki.

Çin, Avrupa Birliği ve Rusya, Suriye konusunda ABD'nin karşısında mı! Emin değilim.

Bölgede ABD'nin güçlenmesi, AKDENİZ'e çıkması en çok Avrupa Birliği ile Çin'i vurur!

Çin'in BÜYÜK olma iddiasını bir daha geri gelmemek üzere rafa kaldırır! Denklem bu!

Bu görüntüye rağmen ABD durmuyor! Duracak gibi de değil. Erdoğan'ın ABD gezisinden sonra olacaklara iyi bakılması gerektiğini burada not etmiştim. Yavaş yavaş büyük işaretler gelmeye başladı! İç siyasete girmek istemiyorum. Nasıl olsa bunu yazan çok isim var.

Hareketlenmeler ve hedefler konusunda çok fazla ipucu var. Ama ben yine uzaktan bakmayı tercih ediyorum.

Çünkü buraları DIŞARISININ ETKİLEYECEĞİNİ, DİZAYN EDECEĞİNİ BİLİYORUM.

Gelin biz büyük bakalım.

Dışarıdaki hesabı anlayalım ki buradakileri de görebilelim.

ABD büyük güç. Kabul. Bu güç bir sorunu AKUT hale getirip çözebildiği gibi tiyatro sahnesinde göreceğimiz bir gerçeklikle hayata da geçirebilir... GERÇEK'in ne olduğuna onlar karar verir, vermek ister...

Çok yazdım... Dünyanın merkezinde olduğu için buraya taşıdım. Pentagon'un ARAMCO'nun halka arzını engellediğini biliyoruz. Her şey hazırdı. Rus oligarklar ile Çin'in devreye girmesinin bile engelleneceği formül bulunmuştu. Birden Suudi yetkililer, ARAMCO'nun arzının 2020 yılına ertelendiğini söyledi. 2 trilyon dolar, 5 trilyon dolar gibi rakamlar telaffuz ediliyordu.

Çok önemli ekonomistler bu rakamların olağan olduğunu söylüyordu. ARAMCO böyle bir değerdi!

Erteleme kararının üzerinden 1 yıl geçmişti ki, İran krizi artık derinden hissedilmeye başladı. ABD'nin İran operasyonu için çeşitli senaryolar konuşulurken Prens Selman, Amerikan CBS kanalına çok önemli bir açıklama yaptı.

CBS, 11 Eylül saldırılarını, 'Amerika Yükseliyor' olarak verirken, artık Pentagon'un medya sözcülüğüne de soyunuyordu. Elbette objektif medya adına bazı dönemlerde Pentagon'u eleştirse de CBS, hep komutanların yanında oldu. Şimdi Selman'ın CBS'e açıklamalarını bu gözle izlememiz gerekiyor. Anlaşılan o ki, Pentagon, İran operasyonundan sonra ARAMCO'nun halka arzını gerçekleştirecek.

Çılgınlık da olsa masada böyle bir plan var. NET!

Petrolün varili 60-70 dolarlarda seyrederken, ARAMCO için 2 ile 5 trilyon dolar gibi inanılmaz rakamlar konuşuluyor. Petrolün varilinin 200-250 dolara çıkmasıyla birlikte ARAMCO'nun değerinin ne olacağı ortada. Bu hesabı yapmak için matematik profesörü olmaya gerek de yok.

Tabii ARAMCO ile birlikte Akdeniz de daha değerli bir bölge olacak. Bugün Akdeniz için 20 trilyon dolarlık petrol ve doğalgaz rezervinden söz eden uzmanlar, bunun belki de 70 veya 80 trilyon dolarlara ulaşabileceğini de konuşmaya başladı. Dolar'ın rezerv para olduğunu düşünürseniz KISITLI bir İRAN operasyonu bile DOLAR'ın tahtından inmeyeceğinin garantisidir!

14 Eylül 2019'da Suudi Arabistan topraklarındaki petrol tesislerine yapılan saldırı sonrası bile petrol fiyatları bir saat içinde yüzde 20 arttı.

Kaldı ki bu ciddiye alınacak bir operasyon bile değildi. Hem ABD, hem Suudlar bunu çok güzel kullandı. Yani artık ABD, İran operasyonuyla birlikte petrolün ve ARAMCO'nun nasıl değerli olacağını belgeledi.

TEST sürüşüydü o! TUTTU!

Peki İRAN'a göstermelik bir operasyon yapılsa bile bundan en çok kim etkilenir!

Soru bu! Plan da bu! AVRUPA ÜLKELERİ, ÇİN ve TÜRKİYE... Petrolün 200 doları aşması halinde çok büyük bir kriz yaşanması muhtemel mi? Elbette mümkün!

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının Eylül ayının ilk haftasında 2.4 milyon varil (yüzde 0.6) artarak 419.5 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Aslında bu rakamlar da gerçek değil. Çok daha fazla bir stok planını devreye sokan Pentagon, ABD Enerji Enformasyon İdaresi ile 10'a yakın toplantı yaptı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pentagon'un izni olmadan hiçbir açıklama yapamaz.

Cemal Kaşıkçı olayından sonra Selman için yaşam destek ünitesi Washington oldu. Akdeniz'le ilgili pek açıklama yapmayan Selman, kameralar kapandıktan sonra Akdeniz'le ilgili fikirlerini de söyledi. Akdeniz'de olmak istediklerini söyleyen Selman, ARAMCO'yu işaret ediyordu.

İran, Amerikan operasyonunu açık şekilde pek beklemiyordu.

Ancak petrol fiyatlarındaki ani yükseliş işaret fişeğiydi!

Selman'ın açıklamalarında bunu gördük... ABD; kendi planını yavaş yavaş devreye alıyor. Hem de birçok bölgede bunu yapıyor. Selman gerçekten bombanın fitilini ateşledi. Avrupa ülkeleri de çok hazırlıksız yakalandı. Özellikle KIŞ aylarında olası İran operasyonu, Avrupa Birliği'ni de enerji krizinin içine atacaktır.

Avrupa Birliği BREXIT'le uğraşırken, ABD planlarını tamamladı anlaşılan. ABD, İran operasyonuyla birçok ülkeyi kendine bağımlı hale getirmeyi başarabilir mi? Sonuç ne olur bilinmez ama planın bu olduğu artık gizli değil. İşin garip tarafı ya da oyunu kuranların aklına göre OLASI SINIRLI BİR OPERASYON İRAN'IN DA KAZANMASININ ÖNÜNÜ AÇIYOR... Rusya gibi... Bir DRONE petrolün fiyatını yüzde 20 yukarı çektiyse bir füze 200 dolara taşır mı?

TAŞIR! Kim kazanır kim kaybeder bu durumda! Bunun analizini de siz yapın! Ancak KAŞIKÇI olayı ile ARAMCO-SUUD HANEDANI esir alındı. ABD, rakipleri olan Avrupa Birliği ile Çin'i petrolle vurma kararı aldı. Ordulara, füzelere, tanklara, tüfeklere ihtiyaç olmadan büyük bir operasyon yani... Olur mu?

Olur! Petro-dolar operasyonu yani... Bakalım... İçerisini ise bu muhtemel olaylardan sonra değerlendirmek doğru olur!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

