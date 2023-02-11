Utanmıyorlar. Hiçbir zaman da utanmayacaklar.Cesetlerin parmaklarından alyansları çekip çıkaranlar mı üzüleceklerdi bu depreme?Ülkemiz bir yanıyla müthiş bir dayanışma örneği sergiliyor, öbür yanıyla çok rezil bir vahşi hayvan sergisine dönüştü...Politikacılar pıstılar. Fazla konuşamıyorlar.Genelgeçer birkaç laf edip susuyorlar.falan filan.Gazeteciler bin beter...yaklaşımı gözlerini karartmış, ellerini bağlamış,yürekleri nasır tutmuş.Tek sorumlu oymuş.O zaman biz de 1939 depreminden dolayı Milli Şef'i suçlayalım!in dein de dönemlerinde depremler olmuştu, onlara da küfür mü edeceğiz?Herif lafa yıkıntılardan giriyor, dönüp dolaşıp bağlıyor: Gidin artık.Marketler yağmalanmış.Suyu, gıda maddelerini anladık da, kasayı götürmüşler.

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gün doğdu...Her türlü hakareti ediyorlar, her türlü yalanı sıkıyorlar.Bunlar iktidarın politik düşmanları. Bir de düz dolandırıcılar var.Kızılay, AFAD gibi sitelerinyapmışlar! Pes.Bağış yapıyorsun, gitti paran dolandırıcının cebine.Bunlar önlendi, ama Facebook'ta sayfa açan var.Fotoğraf ve video da yayınlıyorlar.

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Bir devar tabii.59 liralık kalem pil çıkmış 283 liraya...89 liralık battaniye çıkmış 182 liraya.Bebek sütü 259 liraydı, şimdi 276 lira.

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Bir gazeteci vardı, eski bakan, yönetici...çocuklaradağıtıyordu.Kendini çamur atmak zorunda hissetmiş, şöyle demişti:

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Tanı bunları, tanı da büyü.