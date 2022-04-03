"Türkiye'de tevazu gösterme, sahi zannederler" diye bir özdeyiş vardı...

Şimdi artık buna, "Türkiye'de ironi yapma, sahi zannederler" şeklinde bir ek de yapabiliriz.

İroni, söylemek istediğin şeyi, düşündüğünün tam tersiyle ifade etme sanatıdır.

Örneğin, "Kılıçdaroğlu ne kadar doğru konuşuyor" dersem ironi yapmış olurum.

Ama kaç kişi anlayacak?

Hemen küfürler, tehditler başgösterir.

Davalar da açılır.

Eskiden bir "1 Nisan" vardı...

Uluslararası şaka günü...

Gazeteler çok tatlı "asparagaslarla" çıkardı... Hemen ertesi gün de bunun bir şaka olduğu belirtilir, özür dilenmese bile okuyucunun hoşgörüsüne sığınılırdı.

Yok, Osmanlı basınında asparagasın babası olan Baba Tahir'in "Malumat" gazetesinde çıkan "Terkos Gölü'ne domuz düştü" haberini kastetmiyorum tabii. O bu şantajı Terkos Kumpanyası'ndan rüşvet almak için yapıyordu. Gene de gülünüp geçilir bir yanı vardı.

Artık tehlikelidir.

En başta "kendi müşterine" anlatamazsın.

Ne olurdu sanki, kazmaların gazetesi geçen gün, "Erdoğan ne büyük adam" diye bir başlıkla çıksaydı...

Ne olurdu sanki, biz de "Kılıçdaroğlu memleketi daha iyi yönetir" deseydik...

Hoşluk olurdu. Hoşgörü olurdu.

Eğlenirdik.

Öyle bölündük ki... Öyle acımasız, kin ve nefret dolu bir ortam yaratıldı ki...

Birbirimizin gırtlağına sarılmaktan korkarım.

İspanya'ya dönmesin de...

***



DOKTRİNİ DE VARMIŞ

Yok, bugün ayın 1'i değil, 3'ü... Şimdi okuyacağınız gerçektir.

"Kılıçdaroğlu Doktrini" diye bir kitap yayınlanmış. Güzide bir eser. Alıp da henüz kütüphanemde "Das Kapital" ile "Mein Kampf" arasına koyamadım.

Yazan, Yunus Emre.

Vallahi Yunus Emre.

Bizim "Miskin Yunus" şiir yazmayı bırakmış mı yani?

Bu Yunus, CHP milletvekili Yunus.

Kitabın fikri kurultayda doğmuş.

Çünkü CHP ülkeye hep "paketler" sunuyormuş.

"Dokuz umde" de bunlardan biriymiş.

Siyasal ve ekonomik krizlerle boğuşan ülkemizde toplumun önündeki yegâne çıkış yolu Kılıçdaroğlu Doktrini olarak beliriyormuş.

Haberi veren memur gazetesi başka ayrıntıya girmemiş.

Onlar da ciddiye almıyorlar.

Bu tür eserlerin artmasını dileriz.

Örneğin, şimdi Dedem Korkut da "Akkız, Akşener'e Karşı" adında bir eser kaleme alabilir...

Dizisini de yaparız.

Bakarsınız Batuga da HDP'ye girer vallahi.