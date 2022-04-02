Önce bindiriyorlar sonra indiriyorlar.Bunlarla başa çıkmak mümkün değildir.birkaçcan yakarsın,sonrailkesi uyarıncageçer gider...Kaldı ki ödedikleri ceza da amansız cirolarının yanında devede kulaktır. Canlarının yandığı mandığı yoktur.Çünkü ülkemizde, enflasyon sorunu kadarsorunu vardır, sevgili kardeşimün deyimiyle.Ne zaman yoktu ki?Bir televizyon yöneticisi tanımıştım, en büyük numarasıüzerine kuruluydu.Patron da çok memnundu tabii.Ankara bürosunda kaloriferin mazot parası ödenmediği için paltoyla oturuluyor, benzinciye takılan borç bini aştığı için araçlar habere gidemiyordu... Ankara'da işim vardı, otele gittim, yerin dibine geçtim,dediler...İnsan olarak çok şeker, sözü sohbeti yerinde bir insandı, lakin ticari açıdan ahlaksızdı.Yazarlar yayıncılardan hatırlayacaklardır, telif hakkını istersin, pişmiş kelle gibi sırıtıp suratına bakarlar...İstifçilik, stokçuluk, karşılıksız çek yazmak gibiahlaksızlıkları saymıyorum.Bu niçin böyle oldu?Tıpkı köylünün şehre gelip lumpene dönüştükten sora kendine bir ahlak düzeni kuramaması, varolan ahlak normlarına da uyamaması gibi, bizim tüccar da kapitalizmin kurallarına uyamadı.Çünkü bubizim bünyemizeaykırıydı.Bizler yırtıcı, acımasız insanlar değildik eskiden.Eskiden dediğim, keferenin Ortaçağ'ında, bizim yükselme dönemimizde...Değerler sistemimiz insana değer veren, dayanışmayı özendiren, adaleti amaçlayan temel ilkelere dayalıydı, gene Dilek Güngör bacımın belirttiği gibi. Hile hurda yoktu, tüketiciyi aldatma yoktu, kazık atma yoktu.İşte buahlakıydı.Rahmetli babam anlatırdı: Eskiden esnaf, akşama doğru gelen müşteriye,dermiş!Bu ahlakla kapitalizm kurulmaz tabii.Bu ahlakla kimse kimseyi sömürmez, sömürmeyi de düşünemez.Bu ahlak elbettede önler.Batı gaddarlıkla ilerler, biz geri kalırız ama hiç olmazsa şerefimizle kalırız.Sonra can havliyle Batı'nınüzerimize giydirilince de sudan çıkmış balığa döneriz.Batı'nın normlarını bir türlü benimseyemeyiz.Oysa Batı sömürür ama kuralıyla sömürür.Hiçbir yazarın tek kuruşunun hiçbir yayıncıda kaldığı görülmemiştir orada...Bizde de tam tersine, telifinin bir bölümünü alabilenler şanslı sayılırlar!

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Dilek Güngör,demiş.İlahi bacım, ne zaman kazandık ki?