Dünyada 11 milyon kişi seyretmiş... Eh, bunun "" da yansımaları artarak devam edecekmiş...Mesele bundan ibarettir.Pera Palas'a yoğun ilgi.Dizi amacına ulaşmıştır.Otel "" yeniden keşfedilmiş...Ziyaretçi sayısı on kat artmış.Birçok saftırık "" görmeye koşuyor. Umarım Zülfü Livaneli en önde gitmiştir, böyle şeyleri sever. Neyse, hiç olmazsa bu sefer bu otel Adlon gibi "" değil, hakikisi.Mustafa Kemal Paşa orada birkaç gece kalmış. Zübeyde Hanım'ın Akaretler'deki evinden ayrıldıktan sonra arkadaşı Salih Fansa'nın evinde birkaç gece geçiriyor (otelin tam karşı köşesindeki bina), sonra otele yerleşiyor.Memleketi kurtarmak için falan değil, mecburen mecburiyetten.Toplam kaç gece kaldığını bilmiyoruz. Kimse üzerinde durup da yazmamış. "" diye yuvarlıyorlar. Üçgece çıksa, beş gece çıksa efsane püff diyesönecek.Ona bakarsanız 1935'te çevresine "" diye sormuştuda kimse bilememişti...Sonra Şişli'de bir Rum madamın kiralık evini tutuyor, kızkardeşi Makbule de ağabeyini yalnız bırakmamak için yanına geliyor.Bu kadar.Ama biz kendi yarattığımız efsanelere sarılmadan yaşayamayız arkadaş.Şimdi, olaydan 104 yıl sonra birçok saftırık "" diye o odayı tavaf ediyor...Agatha Christie'nin hayaletini görürüz umuduyla da bir başka odayı...(Christie'nin kaç kitabını okudun?)O odalarda yüz yıldan fazladır toplam kaç kişi kalmıştır? Her biri iz mi bırakacaktı?Şimdi günde 400 kişi uğruyormuş." dizisini görünce Söğüt kasabasına niçin koşmuyorsunuz?Dumlupınar'ı kaç kişi ziyaret ettiniz?Ya Anafartalar'ı?Yoksa "" marşının etkisi altında kaldığınız içinmi Meclis'e girebilmek için yanıp tutuşuyorsunuz?

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Kazanılan paradan, diziyi yaratan ekibe ve hatta Netflix'e de komisyon verilmelidir.

Madem ki mesele ticaridir...

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DOĞRU SÖZE NE DENİR?

"Atatürk demeyelim, şimdi birisi kızar... Laikliğe gerek yok zaten... İstanbul sözleşmesi demeyelim... Nükleer enerji demeyelim... Mülteciler dersek Davutoğlu kızar... 13 sene ekonomiyi yönetti dersek Babacan kızar... Atatürk dersek Temel Bey kızar... Kimseyi kızdırmayalım, ortaya karışık bir metin yapalım."

Muharrem İnce