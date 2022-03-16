Pardon, Ekrem'in suratında ne yazıyordu yahu?Tanrım, işimi kolaylaştır demek, mealen.Hani Meral Hanım'ın çok dindar olan ablası, İmamoğlu'nun yüzünde görmüştü...Peki böylece İmamoğlu'nunkolaylaşacak mı?Sanmam.Çünkü bakınız Meral Hanım bu sefer de ne dedi:Buyurunuz buradan yakınız.Buna göre, Ekrem'in adaylığı yatar.Çünkü kendisi hiç debir kişi değil.Kılıçdaroğlu hiç mi hiç değil.Mansur Yavaş da sayılmaz.Hadi bir cilve yapıp seksen beşlik Yılmaz Büyükerşen'i gösterseler, o da sayılmaz.Ekmeleddin İhsanoğlu'nu tarihin çekmecesinden çıkarsalar, o da sayılmaz.Tansu Çiller mi? I ıh.Var mı böyle adı sanı bilinmez bir babayiğit?CHP'nin genel merkez kedisi Şero'nun bile daha fazla şansı var.Hem adı sanı bilinmeyecek hem de yüzde 50 artı 1 oy alacak!Nasıl olacak bu iş?Herifinnasıl oy vereceğiz?Resim yerinemi koyacaklar pusulaya?

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Olacağı molacağı yok tabii, Meral Hanım, Kemal Bey'in aday olmaması için yırtınıyor.Kazanamayacağını çok iyi biliyor.Şu ünlüdiğer üyelerinden hiçbirinin kazanamayacağı da çok belli.Temel Reis zaten karşıydı. Anket yapalım diyordu.Altılı ekibin diğer üyeleri hiçbir şey söyleyecek durumda değildir, hepsinin derdi bir ucundan iktidara yapışabilmektir, hani hiç olmazsa bir bakanlık...Bu çekişme yakında kavgaya da dönüşecektir.Bakalım masayı deviren çıkacak mıdır?İster misiniz, altılının dış kapı mandalı, neydi adı yahu, hah buldum, Gültekin Uysal'ı aday göstersinler?Canım belki Meral Hanım 2023 seçimlerini değil, 2028 seçimlerini kastetmiştir...yapacakları seçimi...Şimdilikçözüm, bence kapanmış olan Dolunay Partisi'nin eski genel başkanı Serdar Okuyucu...demişti ya.Hem kimse tanımaz, hem de tarafsız işte.Olmadı, partinin çaycısı var.

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Bendeniz Meral Hanım'a bir şeycikler demem.eden basın mensuplarına acırım.Bunların içinde bir devardı, en çok da ona... Heykelini bile dikmişlerdi.İnsanoğlu ne hallere düşüyor...