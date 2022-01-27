Kadın okurlar bilemeyecekler ama askerlik yapmış her erkek çok iyi bilir: Askerde birliğine ve çevresine uyum sağlayamayan, yanlış yapıp ceza gören, hele hele ağlayıp sızlanan acemi erle arkadaşlarıdiye dalga geçerler...Tabii muhalefet liderlerimize de bakıpdiyebilirsiniz.Lagalugayla vakit geçiriyorlar, memur basını da bunu matah bir gelişmeymiş gibi parlatmaya çalışıyor. Dostlar da alışverişte görüyor.İşte size, komisyon çalışmalarında müthiş bir gelişme:Kutlama yemeği yiyeceklermiş!İmamoğlu da balık yiyor, bakalım bunların menüsünde neler var...İçki içmesinler, Temel Reis'e ayıp olur.Bunlar neyi kutlayacaklar?Güçlendirilmiş parlamenter sistem komisyonunun çalışmalarını...Komisyon bir çözüme, bir sonuca mı varmış, bir karar mı almış?Yoo...kutluyorlar.Bu yemekli kutlamayla aylardır sürdürdükleri çalışmalarakoyacaklarmış, bundan sonraki sürece odaklanacaklarmış.Peki virgüle kadar neler yapmışlar?Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek gerektiğini saptamışlar.Başka? Başka bir şey yok.Bunlar daha buncağıza yemekli kutlama düzenlerlerse, çalışmalar tamamlandığı zaman kız arkadaşlarını çağırıp çılgınca eğlenirler mi?Ama daha çok işleri var...Güçlendirilmiş parlamenter sistemin parti genel başkanlarına sunulması var...Orada da birtakım tartışmalar olacak...Sonra gene bir yemek...Genel başkanların bu ilkeyi kabul süreci var...Hadi gene bir yemek...Başkanların görüşme trafiğini koordine edeceklermiş, iletişim takvimini ve yöntemini saptayacaklarmış.Bir yemek daha...Yağlı yemesinler, aşırı şeker ve tuz tüketiminden kaçınsınlar, lifli gıdaları tercih etsinler.

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Ciddi olalım: Elbette yemek de yiyecekler, kahvaltı da edecekler. Aç oturacak değiller ya.Gülünç olan, onlar kadar, hatta onlardan daha fazla, bu çarçur işleri haber diye dayayan, matah bir şey olmuş gibi pazarlayan, emekli memur okşamaya odaklı, çaresiz ve zavallı gazetedir.diye bir anket yapılmıştı da, bir meslektaş şu tarihi cevabı vermişti: