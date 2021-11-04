Galatasaray'ın Mısırlı oyuncusundan söz etmiyoruz tabii, konumuz Mustafa Sarıgül.

"Gölge kabinesini" açıklamak üzereymiş!

Çok güldük. Çok heyecan verici.

Bayan Monik herhalde ekonomiden sorumlu...

Bakalım "rüşvet ve hırsızlıkla mücadele" alanında kimi görevlendirecek?

Bu konuda gerekli verileri de Deniz Baykal'dan alabilir.

Sarıgül'ün oy oranı şu anda yüzde 2.5 görünüyormuş...

Vallahi Muharrem'den yüksek.

"Yeniden dağlara taşlara 'çare Sarıgül' yazılacak, o zaman yüzde 4.5 oluruz" demiş.

Peki bununla iktidara mı gelecek?

Meclis'e bile giremeyecek.

O zaman ne için bütün bu tantana?

Bu tür adamlara tavsiyemiz, "meşreplerine yakın" bir partiyle anlaşıp "seçilebilir bir sıradan ve vilayetten" o parti listesinde aday gösterilmelerini sağlamaktır.

Bu Muharrem İnce için de, Babacan, Davutoğlu, Karamollaoğlu, Serdaroğlu, onun oğlu bunun kızı için de geçerlidir.

Öbür türlü oyları "kırmakla" kalırlar ama bu kırılanlar mutlaka AK Parti'nin oyları olur diyemeyiz, ona göre ha.

***



LORD KEMAL

İlber Hoca da senato istemiş!

Muharrem İnce de istemişti, sonra bir daha ses çıkmadı.

Ama İlber Hoca'nın senatosu biraz farklı.

Senatörlerin statüleri "milletvekili statüsünde" olmayacakmış. (Zaten değildi ki.) Eskisinden farklı olarak, "veto" hakkı bulunmayacakmış.

Peki o zaman ne iş görecek bu senato?

Bir "şûra" olacakmış.

"Sovyet" yani, danışma meclisi.

Bu meclise kim ne danışacak, niçin danışacak?

Bir "allameler" meclisi bu, yüksek mahkeme üyeleri, ulemadan kişiler, seçkin, isim yapmış, yer edinmiş insanlar...

Başına da İlber Hoca'yı getirin (iyice yaşlılığımda bu fakire de bir yer açarsınız artık...)

Böylece gene seçilmişlerin üstünde bir konsey oluşsun. İsmet Paşa'nın ve Recep Peker'in hayali.

Ne işe yarayacaksa?

Bir işe yaramasa da toplanır bol bol sohbet ederiz, çay kahve içeriz, bu arada maaş da işler.

Çünkü hoca, "seçmenle fazla seçim teması olmayan üyeler" istiyor...

Bir tür Lordlar Kamarası.

"Lord Mayor of Ankara" vardı, Melih Gökçek, onu da alalım.

Kemal Bey siyaseti nihayet bırakmak zorunda kalırsa o da gelir oturur, ne güzel.

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HAFTANIN FIKRASI

"15 Temmuz darbe girişimi oldu, hep beraber mücadele ettik." Kemal Kılıçdaroğlu