Herif otobüsün sürücüsüyle kavga etmiş.Araba kullanıyor, otobüs yol vermemiş, sinirlenmiş.Otobüs, servis otobüsü. Öğrenci taşıyor.Sinirlenince çekmiş tabancasını, ateş açmış.Çocuklara ateş ediyor ha...Neyse ki çocuklardan ölen mölen olmamış. Kaldırımda yürüyen bir kadın yaralanmış.Karadeniz'de bir manyak da Fenerbahçe otobüsüne ateş açmıştı hani...Bu yaratıkların elinden silahı almadığınız sürece bu olaylar sürer gider.Ne ki, tabanca bulamazlarsa bıçak çekiyorlar. O da olmadı, demir çubuk. En hafifi tahta sopa.Olaylar yalnız İstanbul varoşlarında değil, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde de çeşitleniyor.Kadın öldürenler... Balkondan atanlar... Gırtlağını kesenler... Gaz döküp yakanlar... Parçalara ayıranlar... Betona gömenler... Tandırda pişirenler... Cesedi saklayıp kokmasın diye kolonya dökenler (gel de Nastasya Filipovna'yı öldüren Rogojin'i hatırlama, Dostoyevski yüz elli yıl önce söylemişti)...derdi Kemal Tahir.Artakalmayı bırakın, öne çıktı.Manyak katil sayısı epeyce arttı.Adam öldürmeyenleri, yalnızcayetinenleri hiç saymıyoruz.Soygunları da saymıyoruz.Türkiye'de bugün başat olan sınıfsınıfıdır ve bu gidiş hiç dehayırlı bir gidiş değildir.Bunlar ne köylü ne de şehirlidir, ikisinin arasında kalmıştır.Ahlak düzenleri yıkılmış (hani oefsanesi),yerine bir yenisi oluşmamıştır.Asla güvenilmez. Arkanı dön, seni hemen satar.Herhangi bir konuda fikri de yoktur, bugün öyle, yarın böyle.Eğitimi hele hiç...Hiç kimseye saygısı yoktur, kendi kendisine de yoktur.Televizyonda bir türyapan birbirinden güzel hanımlarınprogramlarına bakınız, katılanlar arasındakaçkişi görebileceksiniz?Kemal Tahir bu çarpık çurpuk insanları yazdığı zaman birtakım ahmak Marksistlerdemişlerdi.diyorlardı, işte geldiler.Bağırlarına bassınlar.

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Ölmeyi ve öldürmeyi çok seviyorlar ama öte yandan dakapılmış gidiyorlar.O onun eniştesini, bu bunun baldızını... Yengesini, kaynını...Ona kaçanlar, bunu kaçıranlar...Tren yapanlar, Cem Yılmaz'ın deyimiyle...Hiçbir kendini bilen kadının erkek diye bakmayacağı, hiçbir kendini bilen erkeğin de kadın diye bakmayacağı ucubeler...Tavşanlar gibi çiftleşiyorlar.Ortada sevgi mevgi yok, dürtüler var.Yaptığının ahlaksızlık olduğunu düşünen yok, çünkü düşünce yok bir, ahlak yok iki.

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Bu kitle ağır basmaya başladı.Böyle bir kitleyle Türkiye nereye doğru gidecek?Herhalde Avrupa Birliği'ne doğru değil.