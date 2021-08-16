Elif on sekiz yaşında, aşı olmamış, üniversite tercihini pandemi kliniğinde yapıyor...Oradan ölmeden çıkarsa üniversiteye girecek." 71 yaşında, aşı olmuş, o da yakalanmış ama evde geçiriyor.Anası da öyle.Bir tek Elif'in durumu ciddi.Beterin beteri de var her zamanki gibi...Başka bir ailede herkes aşı olmuş, Lale olmamış.Anası babası sapasağlam, Lale öldü.26 yaşındaydı.Anası babası da koronaya yakalanmış ama sekiz günde atlatmışlar, Lale atlatamamış.Lale aşı olmak istememiş...Neden? İğneden mi korkuyormuş? Korkacak yaşta değil.Çünkü "" yalanlarının etkisi altındaymış.Artık "" diye mi korktu, "" diye mi çekindi, bilmiyoruz. Belki de "" diye geri durmuştur.Amerikan emperyalizmi yapıyormuş ağabey...Yok yok, Çinliler dünya nüfusunu azaltmak için çıkarmışlar...Yahu biz "" diyen alçak bile gördük!

***

Profesörler bu çip takma işinin ancak "bilimkurgu filmlerinde" olabileceğini söylüyorlar, kulak asılmıyor...

Dünyanın düz olduğunu iddia eden Amerikan dangalaklarına kulak asılıyor ama.

Bunu ispat etmek amacıyla roket yapıp göğe çıkan ve beyin üstü yere çakılanlar gibi cızlamı çekseler kendi sorunları ama... Başkalarının da başını derde sokmasalar...

Biz "aşı yaptırmayana selam bile vermeyin" diyen faşistlerden değiliz tabii.

Tıpkı "Suriyeli'ye su bile vermeyin" diyen faşistlerden olmadığımız gibi.

Ama bu aşı karşıtlarının, kendi hayatları bizi ilgilendirmez de, başkalarını hayatlarıyla oynamaya hakları olmamalıdır.

Senin bedenin sana aittir, tamam da, başkalarının bedeni sana ait değildir.

Sosyal medya adı verilen çirkef çukuru can sıkıcı olmaktan çıktı, çok tehlikeli olmaya başladı.

Elbirliğiyle Lale'yi öldürdüler...

Vebali boyunlarınadır.

Hani hayatta en hakiki mürşit ilimdi lan?

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OSMANLI'YA ÖVGÜ!

"150-200 yıldır ayakta kalan kemerli köprülerin hiçbirisi selde yıkılmadı ama yeni yapılan köprülerin hepsi yıkıldı. 150 yıl önce yapılan köprüler doğayı bilen insanlar tarafından tasarlanmış ve yapılmıştır."

Kemal Kılıçdaroğlu