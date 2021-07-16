Acaba gerçekten ölünceye kadar gün yüzü göremeyecekler mi?gelirse çıkacaklar.de gelse çıkacaklar,da,da,de...Bir tekkalıyor geriye, onun dasöz konusu değil.Bu memlekette müebbet yiyen hiç kimse ölünceye kadar yatmaz.onun için motorla İmralı'ya götürülürken,demişti...Öyle oldu. İki sene sonra çıktı.

***

Bugün Cumhurbaşkanımız'a yağ çekmek için çarşaf çarşaf ilan verenler var.Darbe başarılı olsaydı nasıl ilanlar vereceklerdi acaba? Merak ederim.

***

Çok kişi de merak ediyordu: Acabade halkı böyle sokağa dökebilir miydi?Darbeden kısa bir süre önce İzmir'e gitmiş, halk otuz yıl önceBey'e gösterdiği sevgi selini ona da göstermişti... Buna mı güvendi?Yanıldı. Kimse kılını kıpırdatmadı.Televizyon yoktu. Cep telefonu ancak bilimkurgu filmlerinde görülebilecek bir fanteziden ibaretti.Halkı ayağa kaldıracak babayiğit de yoktu, bunun olanağı da.İşte günümüz darbecileri de teknolojinin gücünü hesaba katamadılar.Eskisi gibi Radyoevi'ne el koymakla işi bitireceklerini sandılar. Eskiden radyonun kapısına tankı dayayan kazanıyordu.Darbe dediğin perşembeyi cumaya bağlayan gece sabaha karşı yapılırdı, bunlar akşam trafiğinde köprüyü tutmaya kalktılar. Gelip geçen film gibi seyretti.Amerika da halkın sokağa döküleceğini hiç hesaba katamadı.sıkıyı görünce şapkasını alıp gidiyordu ya,ın daolduğunu sandılar.Demokrasi için canını vermeye hazır binlerce yiğide ilk kez şahit oluyorlardı...Şehit olmak isteyene onların havsalası basmaz!Oysa Rusya'da da benzer bir tepki olmuş, halk tankların üstüne çıkmıştı.Fakat orada başarısız olan komünist generaller intihar ediyorlardı, bizimkiler pişmiş kelle gibi sırıtıyorlar.Günün birindedüşünüyorlar.İntihar edecek şerefleri yoktur.Erkekçediyecek yürekleri hiç mi hiç yoktur.Onlar şeyhlerinin donunu koklamayı bilirler.Bu memlekette çok darbe ve darbe girişimi oldu ama hiçbiri halka ateş açıp iki yüz elli bir kişiyi öldürmedi, iki binin üzerinde kişiyi de yaralamadı.Bu memlekette nice darbeler oldu ama hiçbiri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bomba atmadı.Bunu, Polatlı'ya kadar sokulan Prensbile yapmadı.İsteseydi iki pırpır tayyare kaldırır, Meclis'imizi bombalatırdı.Yapmadı.Bunlar yaptılar.Prensin babası, Kraliçein kayınpederi bunlardan daha erkekmiş.