Neler gördük... Tarabya sırtlarındaki havuzlu villasında ezilenlerin sözcülüğünü yapanın, kendisiyle röportaja gelen muhabirlere,diye ricacı olduğunu da görmüştük...Ama böylesine pes.Hanım,demişti,İktidara gelene kadar özel uçağa binmekte bir sakınca görmüyor.Gelene kadar kullanacak, gelince satacak.Bir ayda 16 kere özel uçağa binmiş.Canım, hanım Paris'e gitmiyor ya... Memleket için çalışıyor.İstanbul'a, oradan Malatya'ya gitmiş.Sonra Trabzon yapmış.Sonra bir Bodrum, bir Dalaman...Derken bir Iğdır, bir İstanbul...Derken bir Hatay...Sonra bir daha Trabzon, bir İstanbul.da özel uçakla Kıbrıs'a gitmiş.diyor,Tasarruf nasıl yapılır, biliyormuş. Çünkü maliyeciymiş.

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Bir parti liderinin özel uçağa binmesi doğaldır.Gideceği yere çabuk ulaşmak ister, uçakta kimse kendisineolmasın ister, yolda adamlarıyla görüşeceği konular vardır,ister, vb.Cumhurbaşkanının özel uçağa binmesi de hepten doğaldır.Çirkin olan, talkın verip salkım yutmaktır.doksan yıl öncesinde kalmıştır.Buna karşılık Hitler, 1932 seçim kampanyasında özel uçakla oradan oraya seğirtiyor, böylece bir günde üç yerde miting yapabiliyordu...Kimin uçağıyla mı? Özel sektörün kendisine tahsis ettiği uçakla.Lufthansa'ya bilet alsaydı işi uzardı.Meral Hanım bunu bildiği için mi Türk Hava Yolları'na bilet almıyor?Milletvekili olmadığı için bedava gidemezdi ama herhalde uygun bir indirim yaparlardı.Kemal Bey Kıbrıs'a gitti de para mı istediler?

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Uçakları satacaklar.

Kime? Bana değil herhalde.

Sonra da CHP çıkacak, "Benim emekçi halkım yemeğe bir lokma ekmek bulamazken pis kapitalistler kendilerine özel uçak alıyorlar" diyecek!

Nazi Partisi de sosyalist mi?

"Solun ağır abisi" tabir edilen Murat Karayalçın, "Bir kuruluş, bir parti kendini siyasetin neresinde görüyorsa oradadır.

Bir parti ben sosyaldemokratım diyorsa, ortanın solundayım diyorsa ya da demokratik sol diye kendini tanımlıyorsa, oradadır" buyurmuş... Aynı mantıkla Nasyonal-Sosyalist Alman İşçi Partisi de sosyalisttir.

İyi Parti de iyidir vallahi...

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BİLİM ŞEYİ

Korona kapitalist bir virüs." Engin Eker (psikologmuş)