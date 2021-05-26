Muharrem İnce, adamlarıyla birlikte Anıtkabir'e çıkmış, saygı duruşunda bulunmuş.Elbette öyle yapacak. Bu, siyasetin olmazsa olmazıdır.Nasıl olsa Atatürk yattığı yerden kalkıpdiyecek değildir ayrıca.Buraya kadar bu konunun hiçbiryok. Zaten hiçbir gazete de, meslek argosuylasöylersek...Fakat Muharrem ilginç bir şey yapmış.Atatürk'ün mezarı olduğu söylenen taş blokun karşısında (Atatürk daha aşağıda yatıyor), dua okumuş!diyeceksiniz.Bir şeyler varmış.derlermiş, Kemalist yazarlar bozulmuşlar.Vay gerici Muharrem vay.Hatta bir hanım daha da ileri gitmiş, diyor ki:Yani Atatürk'ün mezarı başında ona duaetmek yasak! Saygısızlık.Çünkü bu bir mezar değilmiş. Dinlenme yeriymiş.Ayrıca Atatürk ölmedi ki, kalbimizde yaşıyor.Ama mevlitlerde de adını en başta geçirmemek yasak. Anmazsan tepki görüyorsun.Atatürk'ün cismani varlığı fani midir? Evet.Ölümü tatmış mıdır? Evet.Niçin mezarı başında dua edilemesin?Çünkü bu,uymuyor.Kemalizm zagonunda her türlügösteri uygunsuzdur.Örneğin, din adamları cübbeyle dolaşamazlar orta yerde. Fransa da laik bir ülkedir, ama orada papaz da dolaşır rahibe de dolaşır.Bir Fransisken keşişi metroda yanıma oturmuştu da şaşıp kalmıştım...Kukuletası, ip kuşağı, sandaletleriyle tıpkı tarihi filmlerdeki gibiydi...Bu zart zurtu o kadar ileri götürdüler ki, Atatürk'ün cenaze namazını bile kılmak istemediler!Bu herhaldesayılacaktı...Bereket Makbule Hanım,diye tavır koydu.Dolmabahçe Sarayı'nda hazır bulunanlardan hiçbiri doğru dürüst bilmediği için de, yarım yamalakbir şeyler okundu.

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Muharrem İnce elbette gösteri yapmış.Neticede bir kasaba politikacısıdır.Ayasofya'nın açılışında da seccadeyi Sultanahmet Parkı'na sermiş, hem Ayasofya'yı hem deidare etmiş, ortalamıştı.Bir taraftan sorarlarsa birini, öbür taraftan sorarlarsa ötekini öne sürecek.Şimdi de, hem saygı duruşunda bulundu, hem dua etti.Gayrimüslimler dişe dokunur bir seçmen kitlesi oluştursalar, yarın kiliseye de gider.Kendisini havrada da görmek isteriz amaşu sıra elverişli değil.O Kemalist hanıma şunu söylemek isterim:Ne şişi yakıyor ne kebabı, bundan daha iyi lider mi bulacaksınız ayol?Bir de oturun düşünün:Niçin her seçimde halktan kol saati alıyorsunuz?